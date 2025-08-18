A la cárcel presuntos responsables de activar una moto bomba en el CAI del barrio Manuela Beltrán en Cali

Un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra tres hombres que serían los presuntos responsables de la activación de una motocicleta bomba frente al CAI del barrio Manuela Beltrán, en Cali.

Se trata de Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres, vinculados con la investigación por el atentado perpetrado en el oriente de la capital vallecaucana el pasado 10 de junio.

Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres fueron judicializados por el atentado contra el CAI del barrio Manuela Beltrán en Cali. | Foto: Fiscalía

Los sujetos fueron imputados por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno, los cuales no fueron aceptados y ahora tendrán que enfrentar el proceso en prisión.

El ataque contra el CAI dejó un peatón que pasaba por el lugar herido y varias edificaciones, entre estas la sede policial, con daños de consideración, en medio de una ola de atentados que se presentaron ese 10 de junio en Cali.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales señaló que el material probatorio, recopilado por las autoridades, da cuenta de que estas tres personas están vinculadas directamente con el ataque.

Por petición de la Fiscalía, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres, por su posible participación en la activación de una motocicleta bomba.

Según esto, Valencia Anizares y Riascos Torres habrían realizado vigilancias en el sector para evitar que fuera detectado el artefacto; mientras que Flórez Suárez es acusado de transportar la motocicleta bomba y entregarla a otro hombre que se encargó de ubicarla en el punto indicado.

La captura de estos tres sujetos, integrantes del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, se logró el pasado 3 de agosto en Cali y Jamundí, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito por el Bloque de Búsqueda de la Policía.

Los disidentes fueron incluidos en un expediente por los atentados en la ciudad de Cali y sus nombres fueron destacados por otros integrantes de esa organización criminal que decidieron colaborar con la justicia, a cambio de beneficios judiciales y salir más rápido de la cárcel.

En Cali y Jamundí, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, el Bloque de Búsqueda de la Policía capturó a tres integrantes del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc.