Judiciales

A la cárcel presuntos responsables de activar una moto bomba en el CAI del barrio Manuela Beltrán en Cali

Los tres capturados responden por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 1:41 p. m.
Atentado terrorista en Manuela Beltrán
Atentado terrorista en el CAI del barrio Manuela Beltrán en Cali. | Foto: cortesía

Un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra tres hombres que serían los presuntos responsables de la activación de una motocicleta bomba frente al CAI del barrio Manuela Beltrán, en Cali.

Se trata de Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres, vinculados con la investigación por el atentado perpetrado en el oriente de la capital vallecaucana el pasado 10 de junio.

Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres fueron judicializados por el atentado contra el CAI del barrio Manuela Beltrán en Cali.
Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres fueron judicializados por el atentado contra el CAI del barrio Manuela Beltrán en Cali. | Foto: Fiscalía

Los sujetos fueron imputados por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno, los cuales no fueron aceptados y ahora tendrán que enfrentar el proceso en prisión.

El ataque contra el CAI dejó un peatón que pasaba por el lugar herido y varias edificaciones, entre estas la sede policial, con daños de consideración, en medio de una ola de atentados que se presentaron ese 10 de junio en Cali.

Contexto: Escalada terrorista en Cauca y Valle: tres explosiones, dos carro bomba y cilindros en varias vías

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales señaló que el material probatorio, recopilado por las autoridades, da cuenta de que estas tres personas están vinculadas directamente con el ataque.

Según esto, Valencia Anizares y Riascos Torres habrían realizado vigilancias en el sector para evitar que fuera detectado el artefacto; mientras que Flórez Suárez es acusado de transportar la motocicleta bomba y entregarla a otro hombre que se encargó de ubicarla en el punto indicado.

La captura de estos tres sujetos, integrantes del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, se logró el pasado 3 de agosto en Cali y Jamundí, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito por el Bloque de Búsqueda de la Policía.

Contexto: Cali está en la mira de Iván Mordisco: esto es lo que hay detrás de los atentados terroristas en la capital del Valle

Los disidentes fueron incluidos en un expediente por los atentados en la ciudad de Cali y sus nombres fueron destacados por otros integrantes de esa organización criminal que decidieron colaborar con la justicia, a cambio de beneficios judiciales y salir más rápido de la cárcel.

“Alias Neinyer, José y Darwin realizaron las labores de inteligencia criminal para perpetrar, a través de una motocicleta bomba, el atentado terrorista contra el CAI Manuela Beltrán de Cali, el pasado 10 de junio, que dejó a varias personas heridas, además de afectar viviendas y establecimientos comerciales”, señaló la Policía.

