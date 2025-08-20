Alcalde de Mesitas del Colegio hizo explosiva revelación sobre tres personas asesinadas en una finca: “Antecedentes gravísimos”

Momentos de terror se vivieron este martes, 19 de agosto, al interior de una finca ubicada en zona rural del municipio Mesitas del Colegio, Cundinamarca, luego de que tres personas fueran asesinadas y otras tres más resultaran heridas.

El hecho de sangre se presentó en horas de la tarde de este martes, en la finca ‘Villa Claudia’, ubicada en inmediaciones de la vereda San Ramón, a dos horas del casco urbano de Mesitas del Colegio.

En cuanto a las víctimas mortales, se indicó que no son turistas y que, por el contrario, son miembros de una misma familia. Se trata de Sol Margarita Morales Lara, de 67 años; Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años.

Ahora, mientras las autoridades avanzan en la investigación para tratar de dar con el paradero de los responsables de esta masacre en Cundinamarca, el alcalde de El Colegio, Diego López, habló en Caracol Radio e hizo una explosiva revelación sobre las personas asesinadas.

“Aunque las vías humanas siempre son valiosas, las personas que fueron ultimadas son personas que tienen antecedentes gravísimos. Tienen incluso ya capturas en la cárcel y antecedentes como concierto para delinquir, porte de armas, atracos. Son personas que tienen antecedentes y, que desafortunadamente, ayer fueron tomadas por sorpresa, por el mismo grupo, digámoslo así”, dijo el alcalde en la emisora citada anteriormente.

La finca está ubicada, al menos a dos horas del casco urbano de Mesitas del Colegio. | Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: City Tv / Foto 3: Getty Images

El mandatario local también indicó que, de acuerdo con la investigación preliminar, la masacre no habría sido cometida por algún grupo armado , que, por el contrario, se trataría de un tema relacionado con ajuste de cuentas entre bandas criminales que operan en Bogotá.