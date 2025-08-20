Suscribirse

Nación

Identifican a las tres personas asesinadas en Mesitas; revelan primera hipótesis: “Viene desde Bogotá”

Las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones, pero se conocieron nuevos detalles de lo ocurrido.

Redacción Nación
20 de agosto de 2025, 1:11 p. m.
Todo ocurrió al interior de una finca en el mencionado municipio.
Todo ocurrió al interior de una finca en el mencionado municipio | Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: City Tv / Foto 3: Getty Images

El municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, se convirtió en el escenario de un nuevo hecho de violencia: tres personas fueron asesinadas al interior de una finca, mientras que otras tres resultaron gravemente heridas.

Todo ocurrió durante la tarde de este martes, 19 de agosto, generando conmoción y zozobra en esta zona del país. Con el paso de las horas, se han ido conociendo más detalles de lo ocurrido, por lo que ya se tiene la primera hipótesis.

Todo está en materia de investigación.
Todo es materia de investigación. | Foto: Captura de video: City Tv

De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de cuatro hombres, quienes se movilizaban en dos motocicletas, llegaron hasta el sitio y perpetraron el ataque, pero antes habrían hecho una pregunta clave.

Una vez irrumpieron en la residencia, los delincuentes habrían preguntado sobre un dinero que se encontraba en una caja fuerte. Sin embargo, no recibieron una respuesta positiva y, por lo mismo, cometieron la masacre.

Contexto: Conmoción en Mesitas del Colegio: confirman masacre de tres miembros de una misma familia en una finca de recreo

“Los testimonios recolectados en el sitio de los hechos hablan de cuatro delincuentes en dos motocicletas, al parecer extranjeros, preguntando por un dinero guardado en el domicilio. Al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”, indicó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Sol Margarita Morales Lara, de 67 años; Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años.

El hecho ha generado gran conmoción en esta zona del país.
El hecho ha generado gran conmoción en esta zona del país. | Foto: Captura de video: City Tv

En un principio, se especuló con que los asesinados podrían ser turistas, pero esto fue descartado rápidamente por las autoridades y se confirmó que son miembros de una misma familia.

Un dato importante es que, al parecer, y según las primeras informaciones, el ataque habría sido orquestado desde la ciudad de Bogotá.

“Es un tema de un hecho aislado que, al parecer, viene derivado desde la capital. (...) Es un hecho aislado, que es materia de investigación”, dijo Diego López, alcalde del municipio.

Contexto: “Lo golpearon, le dieron 10 puñaladas”: crudo relato de mamá de joven empresario atacado por barras bravas del Junior de Barranquilla

En cuanto a los heridos, estos fueron trasladados hasta un centro médico por su delicado estado de salud. Las personas fueron identificadas como Jhon Vélez, de 26 años; Luis Rodríguez, de 68 años; y Claudia Rodríguez, de 49 años.

Por ahora, el hecho es materia de investigación y las autoridades se encuentran adelantando las labores necesarias que permitan esclarecer con exactitud los móviles del ataque e identificar a los cuatro hombres que perpetraron esta masacre.

En el caso están trabajando el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, junto a otras entidades locales.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esta es la masacre número 48 que hay en todo el país en lo corrido del 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Victoria de Petro: se quedó con la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara, que lleva más de 20 procesos penales y disciplinarios en su contra

2. Petro: “a mí me gusta la piel canela, tengo ahí un problema, tenemos los colores de piel del arcoíris, me estoy metiendo en otro tema”

3. Esta es la probabilidad de que Colombia sea descertificada, según María Claudia Lacouture, de AmCham

4. Buques de guerra de la Armada se convertirían en salas de audiencia judicial

5. Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MasacreAsesinatoMesitas del Colegio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.