Identifican a las tres personas asesinadas en Mesitas; revelan primera hipótesis: “Viene desde Bogotá”

El municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, se convirtió en el escenario de un nuevo hecho de violencia: tres personas fueron asesinadas al interior de una finca, mientras que otras tres resultaron gravemente heridas.

Todo ocurrió durante la tarde de este martes, 19 de agosto, generando conmoción y zozobra en esta zona del país. Con el paso de las horas, se han ido conociendo más detalles de lo ocurrido, por lo que ya se tiene la primera hipótesis.

Todo es materia de investigación. | Foto: Captura de video: City Tv

De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de cuatro hombres, quienes se movilizaban en dos motocicletas, llegaron hasta el sitio y perpetraron el ataque, pero antes habrían hecho una pregunta clave.

Una vez irrumpieron en la residencia, los delincuentes habrían preguntado sobre un dinero que se encontraba en una caja fuerte. Sin embargo, no recibieron una respuesta positiva y, por lo mismo, cometieron la masacre.

“Los testimonios recolectados en el sitio de los hechos hablan de cuatro delincuentes en dos motocicletas, al parecer extranjeros, preguntando por un dinero guardado en el domicilio. Al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”, indicó Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Sol Margarita Morales Lara, de 67 años; Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años.

El hecho ha generado gran conmoción en esta zona del país. | Foto: Captura de video: City Tv

En un principio, se especuló con que los asesinados podrían ser turistas, pero esto fue descartado rápidamente por las autoridades y se confirmó que son miembros de una misma familia.

Un dato importante es que, al parecer, y según las primeras informaciones, el ataque habría sido orquestado desde la ciudad de Bogotá.

“Es un tema de un hecho aislado que, al parecer, viene derivado desde la capital. (...) Es un hecho aislado, que es materia de investigación”, dijo Diego López, alcalde del municipio.

En cuanto a los heridos, estos fueron trasladados hasta un centro médico por su delicado estado de salud. Las personas fueron identificadas como Jhon Vélez, de 26 años; Luis Rodríguez, de 68 años; y Claudia Rodríguez, de 49 años.

Por ahora, el hecho es materia de investigación y las autoridades se encuentran adelantando las labores necesarias que permitan esclarecer con exactitud los móviles del ataque e identificar a los cuatro hombres que perpetraron esta masacre.

📆 Fecha: 19/08/2025

📍 Lugar: Mesitas del Colegio, Cundinamarca.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



➡️Tres personas fueron asesinadas en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Según versiones preliminares, hombres armados llegaron hasta la inspección de El Triunfo, en… pic.twitter.com/LCGkVq6OzJ — INDEPAZ (@Indepaz) August 19, 2025

En el caso están trabajando el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, junto a otras entidades locales.