En una clínica de Barranquilla, en estado crítico, es atendido Jonathan Daniel Castellanos Rojas, de 30 años.

Linda Marisol Rojas, su mamá, difundió un video en redes sociales en el que asegura que el hombre fue atacado vilmente por barras bravas del Junior, después de que aprovechara su paso por la capital del Atlántico, donde estaba de negocios, para ir a ver a su equipo, el Atlético Bucaramanga.

“Quiero denunciar públicamente un acto de violencia brutal, ocurrido el 18 de agosto de 2025, mi hijo mayor se encontraba en la ciudad por motivos de negocios y, aprovechando su estadía, quiso asistir al partido entre Junior y Bucaramanga en compañía de un amigo y su esposa”, dijo la mujer a través de un video difundido en redes sociales.

“Sin embargo, al llegar a la entrada del estadio, fue atacado sin razón alguna por integrantes de las llamadas barras bravas del Junior, lo golpearon salvajemente y le propinaron 10 puñaladas, dejándolo en estado crítico”, añadió.

El joven fue trasladado a un centro asistencial, donde está siendo atendido.

Linda Marisol denunció que para los delincuentes no fue suficiente con intentar arrebatarle su vida.

“Durante el mismo ataque, además, mi hijo fue víctima de robo, pues le quitaron sus pertenencias sin que nadie respondiera por ello. El fútbol no puede seguir siendo escenario de violencia, matoneo y muerte”, indicó.

#Noticia🔴| Un joven hincha del Atlético Bucaramanga, identificado como Jonathan Daniel Castellanos Rojas, permanece en delicado estado de salud luego de recibir 10 puñaladas en medio de un ataque por presuntos hinchas del Junior en Barranquilla. El hecho se registró a las… pic.twitter.com/mgESb3MjIe — Canal TRO (@CanalTRO) August 20, 2025

“Trabaja en una empresa familiar con el papá, en negocios internacionales. Estaba mostrando en unas exposiciones los elementos que venden a otros países. Es educado, no es un muchacho de peleas ni de tomar. Él trabaja, es juicioso”, dijo la mujer, según El Tiempo.

A la agresión contra el empresario se le suman ataques en la zona donde estaba dispuesta la parcialidad del Bucaramanga, la cual dejó alrededor de diez personas heridas, algunas de ellas con armas blancas.

“Exijo que las autoridades identifiquen, capturan y castiguen a los culpables y se tomen medidas urgentes para prohibir la entrada a los estadios a quienes convierten los escenarios en un campo de batalla”, dijo la mujer.

Otro hincha de Bucaramanga fue agredido en Chitagá, en Norte de Santander, hechos que lo tienen internado en una UCI.

De acuerdo con las primeras versiones, un hombre llamado Jonathan David Pabón habría sido atacado con arma blanca por tres jóvenes mientras celebraba las fiestas patronales de ese pueblo.