Este lunes 18 de agosto se disputó el duelo entre Junior de Barranquilla frente a Bucaramanga, por la séptima jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre de este 2025.

En medio del encuentro, se presentó un inciende en la tribuna occidental sur del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, entre las barras de los dos equipos, lo que obligó a suspender por algunos minutos el encuentro. Afortunadamente, el juego se pudo reanudar sin inconvenientes.

Aunque en un principio no estaba permitido el ingreso de los hinchas visitantes, poco menos de 100 seguidores de los Leopardos aparecieron en la tribuna, según contó el periodista José Hugo Illera en la transmisión de Win Sports.

Eso hizo que los hinchas del Junior fueran a buscar a los fanáticos del Bucaramanga, lo que provocó la pelea en la grada y obligó a suspender el partido por unos minutos.

En medio de la transmisión, los periodistas informaron que tras la reanudación del compromiso, los incidentes continuaron a las afueras del recinto deportivo.

El VAR se vio afectado por la pelea

La pelea registrada en las gradas del Metropolitano obligó a cambiar de sitio la cámara que marcaba el fuera de lugar en el arco sur del estadio, este cambió obligó a jugar durante una parte del segundo tiempo sin el servicio de VAR.

De por sí, los jugadores del leopardo se quedaron reclamando por la acción que terminó en el segundo de los tres penaltis a favor del Junior y, luego, en el gol del empate parcial en el minuto 86.

Junior retiene el liderato con polémica arbitral

Tras un primer penalti que fue desperdiciado por Guillermo Paiva y el segundo convertido por Rodríguez, llegó un tercer cobro con el que Steven ‘Tití’ Rodríguez repitió y anotó el 2-1 que sentenció la victoria para los de casa. Esta anotación fue protestada por los jugadores y cuerpo técnico del Bucaramanga y que generó una pelea en el túnel, rumbo a los camerinos.