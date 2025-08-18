Suscribirse

Deportes

Tensión en el Metropolitano por pelea entre los hinchas del Junior y Bucaramanga: El VAR resultó afectado

Junior se llevó la victoria con mucha polémica.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025, 1:55 a. m.
Junior vs Bucaramanga por Liga BetPlay
Junior vs Bucaramanga por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Este lunes 18 de agosto se disputó el duelo entre Junior de Barranquilla frente a Bucaramanga, por la séptima jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre de este 2025.

En medio del encuentro, se presentó un inciende en la tribuna occidental sur del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, entre las barras de los dos equipos, lo que obligó a suspender por algunos minutos el encuentro. Afortunadamente, el juego se pudo reanudar sin inconvenientes.

Aunque en un principio no estaba permitido el ingreso de los hinchas visitantes, poco menos de 100 seguidores de los Leopardos aparecieron en la tribuna, según contó el periodista José Hugo Illera en la transmisión de Win Sports.

Junior vs Bucaramanga por Liga BetPlay
Junior vs Bucaramanga por Liga BetPlay

Eso hizo que los hinchas del Junior fueran a buscar a los fanáticos del Bucaramanga, lo que provocó la pelea en la grada y obligó a suspender el partido por unos minutos.

Lo más leído

1. Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters
2. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
3. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado

En medio de la transmisión, los periodistas informaron que tras la reanudación del compromiso, los incidentes continuaron a las afueras del recinto deportivo.

El VAR se vio afectado por la pelea

La pelea registrada en las gradas del Metropolitano obligó a cambiar de sitio la cámara que marcaba el fuera de lugar en el arco sur del estadio, este cambió obligó a jugar durante una parte del segundo tiempo sin el servicio de VAR.

De por sí, los jugadores del leopardo se quedaron reclamando por la acción que terminó en el segundo de los tres penaltis a favor del Junior y, luego, en el gol del empate parcial en el minuto 86.

Junior vs Bucaramanga por Liga BetPlay
Junior vs Bucaramanga por Liga BetPlay

Junior retiene el liderato con polémica arbitral

Tras un primer penalti que fue desperdiciado por Guillermo Paiva y el segundo convertido por Rodríguez, llegó un tercer cobro con el que Steven ‘Tití’ Rodríguez repitió y anotó el 2-1 que sentenció la victoria para los de casa. Esta anotación fue protestada por los jugadores y cuerpo técnico del Bucaramanga y que generó una pelea en el túnel, rumbo a los camerinos.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Alfredo Arias se afianza en la cima de la tabla de posiciones con 17 unidades, cuatro más que el Tolima.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tensión en el Metropolitano por pelea entre los hinchas del Junior y Bucaramanga: El VAR resultó afectado

2. Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters

3. Sebastián Caicedo hizo romántica dedicatoria a su esposa y dejó una frase que desató rumores sobre su futuro: “Los bendecimos”

4. Así funcionará el pico y placa en Cali este martes 19 de agosto

5. Luisa Fernanda W se desahogó y reveló qué fue lo más “duro” de abandonar Colombia junto a Pipe Bueno y sus hijos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

JuniorBucaramangapelea

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.