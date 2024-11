“Álvaro Uribe Vélez es una persona inteligente, un excelente estratega”: Andrea Petro en diálogo con SEMANA

La hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, dio una entrevista en SEMANA hablando acerca de lo que ha sido la presidencia de su padre, a más de dos años de su llegada al poder en agosto del 2022. Pero también, la segunda hija del mandatario colombiano habló de varias opiniones que la han tenido en el centro de la polémica, como lo que ha dicho sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La gran polémica se debe a que en un momento, en una entrevista con Los informantes de Caracol Televisión, aseguró que Álvaro Uribe Vélez era un “verdadero líder”, lo cual le costó una avalancha de críticas de parte de los seguidores de Gustavo Petro y de la izquierda colombiana. Por ello, tuvo que aclarar su opinión acerca de dicho episodio.

“El líder de la oposición es Álvaro Uribe Vélez. Es una persona inteligente, un excelente estratega, así como la oposición toca decirle la verdad en la cara: el líder de la izquierda y actual presidente de Colombia es Gustavo Petro, un excelente líder, un hombre muy brillante e inteligente y hombre que también es estratega por su lado. Entonces, si no les gusta que yo diga que Uribe es un líder, ¿entonces qué quieren que diga?”, dijo Andrea Petro.

Andrea Petro se refirió al giro que dio su vida con la llegada de su padre, Gustavo Petro, a la Presidencia de Colombia. | Foto: Suministrada/Presidencia

De la misma manera, dijo que no era su naturaleza ponerse a responder los insultos que recibió en redes sociales. “Toca reconocerle que el líder de la oposición es Álvaro Uribe. No es Polo Polo, no es Cabal, para mí ellos no son ni siquiera políticos porque parece un circo, un poquito, pero acá estamos tratando de construir un país y es a través del diálogo constructivo”, aseguró la hija del presidente Petro.

“Este país siempre se ha dado durísimo, es una sociedad violenta, hemos normalizado la violencia tanto verbal como física. Ya ha habido demasiados ríos de sangre en este país para seguir en lo mismo. Entonces sencillamente sentémonos todos y tratemos de tener un diálogo constructivo, seamos inteligentes y ya”, explicó Andrea Petro, que también aclaró que nunca votaría por Uribe, ni es uribista, sólo que reconoce al expresidente como líder de la oposición.

Así mismo, Andrea Petro reconoce que el expresidente Uribe representa millones de votos de parte de los colombianos, pero también habló acerca de que el líder de los colombianos es el actual mandatario. “El actual presidente es Gustavo Petro y la gente le critica y no lo respetan como lo que es. Ganó las elecciones, es el actual presidente, él también representa millones de votos. Hay que respetar el mandato popular, el voto popular, pero también no hay que olvidar que el presidente es el presidente de todos los colombianos”, aseguró.

Andrea Petro vive en Francia desde hace varios años y confesó que una de las razones por las que dejó el país fue por el miedo que le genera la violencia. | Foto: foto: Instagram @andreapetro91

“Los dos líderes políticos actuales son Uribe y Petro. Punto. Ya. Yo no sé por qué me echan tanta cosa y que lo sigan haciendo. La verdad yo no presto atención a ese tipo de cosas, pero, pues es mi opinión y es innegable que es un líder político tanto como lo es mi papá. Ahora, yo no soy uribista y yo jamás he dicho que voy a votar por Uribe ni que lo admiro, simplemente que es un líder político inteligente, estratega, y mi papá también”, dijo la hija del presidente Petro, que aseguró que no quiere ayudar a polarizar el país.