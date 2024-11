Hijos del presidente Petro aseguran que la reelección no está en sus planes: “Me gustaría que fuera coherente con lo que decía”

La idea de que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se quede en el poder otros cuatro años no parece ser una opción, según sus hijos Andrea y Andrés, quienes, en entrevista con SEMANA, fueron enfáticos en asegurar que no está en los planes del actual jefe de Estado.

Andrea Petro, por ejemplo, aseguró en diálogo con este medio que su padre no ha dicho que se quiere quedar un tiempo más en la Casa de Nariño. “Yo no he parado de decirle a todo el mundo que no es cierto, que no lo va a hacer”, aseguró.