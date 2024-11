Claudia López puede ser la candidata de Petro en el 2026, dice Andrés, el hijo del presidente: “Es posible que se abran canales de comunicación”

Andrés Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en entrevista con SEMANA, entregó un panorama de lo que se podría ver para las elecciones presidenciales que se desarrollarán en Colombia durante 2026 y no descartó que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, pueda recibir el apoyo del petrismo.

El hijo del jefe de Estado fue claro en asegurar que hoy están surgiendo nombres en la izquierda colombiana como María José Pizarro, Iván Cepeda, entre otros, que podrían participar de las elecciones presidenciales, aunque fue enfático que no ve un liderazgo como el de su padre.

Aunque resaltó que se han presentado choques entre Petro y López, lo que podría dificultar la posibilidad de llegar a acuerdos entre las dos partes, “ cuando ha habido diálogos han sido muy constructivos ”, por eso no descarta que se pueda presentar.

También se le cuestionó por una posible candidatura de personajes como el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar , la congresista María José Pizarro , el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quienes no ve con grandes posibilidades de ganar.

Sobre Daniel Quintero señaló que “hoy en día está más ocupado buscando a Federico Gutiérrez que pensando en la presidencia de 2026″, mientras que a Pizarro la ve muy nueva en la política. “ Ha hecho cosas interesantes. Es una mujer fuerte. Sin embargo, no sé si ella gane las elecciones en 2026 y vaya a tener el liderazgo que tiene mi papá. Vamos a ver”, dijo.

Frente a Bolívar, quien fue candidato en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá y no logró los resultados esperados, manifestó que “ sigue siendo muy biche ” en el tema de la política, pese a ser una persona que “hace un buen trabajo” y es “transparente”.

“No creo que sea capaz de reemplazarlo. Y no solo reemplazarlo, porque esa no es la idea. El objetivo es que haya otro Gobierno, que sea diferente, pero con la misma línea”, manifestó Andrés Petro.