Aparece nuevo detalle clave que daría giro a masacre de familia en Mesitas, Cundinamarca: “Por la puerta”

Momentos de terror y pánico se vivieron el pasado martes, 19 de agosto, al interior de una finca en el municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. Tres personas fueron asesinadas a sangre fría, mientras que otras tres resultaron gravemente heridas.

Poco a poco se han conocido nuevos detalles de este hecho de violencia, que se convirtió en la masacre número 48 que se ejecuta en lo corrido del presente año.

Todo ocurrió hacia las 2:30 p. m., después de que cuatro hombres armados llegaran en dos motocicletas. Hasta el momento, no se sabe quiénes están detrás del ataque, pero ya están las primeras hipótesis.

Todo está en materia de investigación. | Foto: Captura de video: City Tv

Diego López, alcalde del municipio, habló con Noticias Caracol y entregó nuevos detalles de lo ocurrido. Hubo uno que llamó la atención y que le podría dar un giro al hecho. Según confirmó, los delincuentes habrían ingresado a la finca de manera normal y sin ningún tipo de violencia.

“Lo que nos ha parecido muy anecdótico es que llegaron y pudieron ingresar al lugar. Pareciera como si se conocieran, como si fueran conocidos, porque entraron tranquilamente al sitio. No fue que asaltaron el lugar porque hubiese sido diferente, digamos, asaltando la puerta, asaltando las cercas”, comentó.

De esta forma, las autoridades creen que los asesinos eran conocidos por las víctimas. “Se les permitió el ingreso y eso es un indicio de que, al parecer, se conocían entre las personas que llegaron y las personas que fueron ultimadas”, agregó.

Otro aspecto importante es que, de acuerdo con el mandatario, los fallecidos, dentro de los que está el dueño del predio, tenían antecedentes por delitos como concierto para delinquir o porte de armas.

Todo ocurrió al interior de una finca del municipio. | Foto: Getty Images

De hecho, López reveló que el propietario de la finca supuestamente era integrante de la organización conocida como Los Avatares, que tiene su accionar en Bogotá. Por lo mismo, una de las hipótesis es que el ataque llegó desde la capital del país.

“Es un hecho que es aislado, rompe con la cotidianidad de lo que es nuestro municipio, un municipio de paz, y por eso se han estado esclareciendo estos hechos para que la ciudadanía sepa que no es un ataque contra turistas”, señaló.

Al parecer, según las primeras informaciones, los asesinos preguntaron por una caja fuerte en la que supuestamente había una gran suma de dinero. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa por parte de las víctimas y esto habría desencadenado la masacre.

Los tres heridos fueron trasladados hasta un centro médico y se están recuperando de manera satisfactoria, por lo que le han podido brindar más detalles a las autoridades que llevan el caso.

En las últimas horas, fueron halladas dos motocicletas abandonadas en esta zona del país; no se descarta que sean los vehículos que se usaron para perpetrar el ataque.

“No ha habido capturas, pero tenemos ya información, grabaciones que se han recopilado”, advirtió el alcalde.