Aprobada cadena perpetua para violadores de niños en la Cámara de Representantes

Por 135 votos a favor y 22 votos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que busca establecer en Colombia la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas.

La iniciativa contó con el apoyo de la mayoría de los miembros de la plenaria, que rechazó con 130 la solicitud del representante Germán Navas Talero quien pidió su archivo.

“Este proyecto no es la solución, pues el problema no es el monto de la pena, sino la falta de herramientas para judicializar a los agresores sexuales de menores. Este aseguró que se estaba cayendo en populismo judicial, mientras que no se atacaba el problema de raíz. “La pena debe rehabilitar y resocializar no castigar al delincuente”, señaló Navas Talero.