Archivan investigaciones contra militar que denunció espionaje a la seguridad del presidente Petro

El sargento activo del Ejército, David Rubiano, quien denunció una persecución en su contra por parte del Ejército, al haber denunciado una plan de infiltración a la seguridad presidencial, aseguró que las indagaciones con las que le querían hacer daño fueron archivadas.

“Estas dos investigaciones, como siempre las llamaron, que fue la investigación penal y disciplinaria, no fueron más que unas indagaciones. Yo tengo el fallo donde el fiscal ordena el archivo de estas dos que lo único que hicieron fue perjudicarme, tanto en mi folio de vida como en mi actuar militar”, dijo Rubiano.

Así mismo indicó, que estas acciones desplegadas desde el Ejército por haber hecho pública la información que ponía en riesgo al presidente Petro lo afectaron en el campo personal y laboral.

“Fui perseguido, fui señalado, fui cuestionado. Siempre se me cerraron las puertas. Todos los entes de control lo único que realizaron en su momento fue llevar documentos de pasillo sin dar respuestas concretas”.

Rubiano añadió que además la justicia ordenó que se le brinden medidas de protección debido a la gravedad de sus denuncias.

“Fui notificado a través del fallo de tutela a favor donde el señor magistrado ordena a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección que se me garanticen las medidas de protección y se me realice el estudio de seguridad y las garantías de seguridad que vengan al caso”, agregó Rubiano.

Como se recordará, SEMANA reveló con el testimonio del suboficial cómo una falsa capitán de la Policía, con otros integrantes del Ejército manejaban información de la seguridad Presidencial que debe ser tratada con carácter de confidencialidad.

Por este caso la Fiscalía General de la Nación capturó a tres personas, un oficial, un suboficial y a la considerada falsa capitán de la Policía. Por su parte, el Ministerio de Defensa indicó que la seguridad del Presidente Petro no se vio vulnerada en este caso.

