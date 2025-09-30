Luisa Fernanda Salgado pasó de trabajar en el anonimato a encabezar los titulares de los principales medios de comunicación, luego de que la Fiscalía la acusara a ella y a dos militares de hacer parte, supuestamente, de un entramado para obtener información ultrasecreta.

Luisa Fernanda Salgado, 'Stefanía', señalada de infiltrar la seguridad del presidente Petro, habló con SEMANA y dijo que es una informante acreditada ante la fuerza pública: “Esto es un montaje”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/NIIO1vgtER — Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2025

SEMANA habló en primicia con Luisa Fernanda, quien aseguró tener un rol muy distinto con la fuerza del que la acusa la Fiscalía. Esta mujer, quien hoy afronta un delicado proceso judicial, dijo que lleva más de ocho años trabajando con la Fuerza Pública como informante y que a cambio de ello recibía una remuneración.

Contó que nunca obtuvo información de la seguridad presidencial como se mencionó y que su rol era el de entregarle al Ejército información sobre los grupos delincuenciales que golpean a Bogotá, como Los Satanás o el Tren de Aragua, que el presidente Gustavo Petro se niega a catalogar como terroristas.

“Voy a limpiar mi buen nombre. Lo que están haciendo conmigo es una injusticia”, dijo. “Después de servirle tanto al país, mire lo que me hicieron. Ayudé a limpiar la sociedad de tanta podredumbre, yo lo que hacía era brindar información a las autoridades para golpear las bandas delictivas y ahora yo estoy acá metida con gente del Tren de Aragua, yo estoy con gente de Los Satanás, bandas que yo misma capturé”, manifestó.

Luisa Fernanda Salgado, 'Stefanía', la presunta infiltrada en la seguridad de Petro, aseguró que la Fiscalía sabía que ella era una informante del Ejército. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/tytz8Dm4vs — Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2025

Para Salgado, quien se encuentra en líos con la Fiscalía, la justicia se equivoca en su caso. “Yo tengo que quedar absuelta de todo esto, porque para eso voy, yo tengo pruebas de muchas cosas, y yo sé que voy a salir libre de esto, cómo me van a limpiar mi buen nombre después de todo lo que me hicieron”.

Sobre su rutina diaria, indicó que sus trabajos como informante los alternaba trabajando como conductora de Uber. “Yo he sido una ciudadana ejemplar. Yo soy bachiller, terminé mi carrera de administración de empresas, estaba trabajando como Uber en mis tiempos libres, en los otros tiempos libres apoyaba al Ejército, y en los otros tiempos libres estaba en mi casa porque estábamos esperando el traslado de mi esposo”, dijo.

Respecto a su esposo, como lo reveló SEMANA, se trata de un militar activo del Ejército, quien dijo que Luisa Fernanda no era una infiltrada, como lo señaló la Fiscalía.

“No es infiltrada”: exclusivo, Lewis Cuello, cabo del Ejército y esposo de ‘Stefany’, rompe el silencio sobre la supuesta infiltración en la seguridad del presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Jm1LGUdFV2 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2025