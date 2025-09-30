Suscribirse

Nación

Exclusivo | De conductora de Uber a informante del Ejército: la historia desconocida de Stefanía, la supuesta infiltrada en la seguridad de Petro

Luisa Fernanda Salgado habló con SEMANA sobre lo que consideró un montaje que construyó la Fiscalía en su contra.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 10:55 a. m.
La inspección del Ejército tenía conocimiento de la presencia de una falsa capitana (mujer de blanco) en la seguridad presidencial desde hace cuatro meses.
De conductora de Uber a informante del Ejército, la historia desconocida de Stefanía, la supuesta infiltrada en la seguridad de Petro. | Foto: fiscalía

Luisa Fernanda Salgado pasó de trabajar en el anonimato a encabezar los titulares de los principales medios de comunicación, luego de que la Fiscalía la acusara a ella y a dos militares de hacer parte, supuestamente, de un entramado para obtener información ultrasecreta.

SEMANA habló en primicia con Luisa Fernanda, quien aseguró tener un rol muy distinto con la fuerza del que la acusa la Fiscalía. Esta mujer, quien hoy afronta un delicado proceso judicial, dijo que lleva más de ocho años trabajando con la Fuerza Pública como informante y que a cambio de ello recibía una remuneración.

Contó que nunca obtuvo información de la seguridad presidencial como se mencionó y que su rol era el de entregarle al Ejército información sobre los grupos delincuenciales que golpean a Bogotá, como Los Satanás o el Tren de Aragua, que el presidente Gustavo Petro se niega a catalogar como terroristas.

“Voy a limpiar mi buen nombre. Lo que están haciendo conmigo es una injusticia”, dijo. “Después de servirle tanto al país, mire lo que me hicieron. Ayudé a limpiar la sociedad de tanta podredumbre, yo lo que hacía era brindar información a las autoridades para golpear las bandas delictivas y ahora yo estoy acá metida con gente del Tren de Aragua, yo estoy con gente de Los Satanás, bandas que yo misma capturé”, manifestó.

Para Salgado, quien se encuentra en líos con la Fiscalía, la justicia se equivoca en su caso. “Yo tengo que quedar absuelta de todo esto, porque para eso voy, yo tengo pruebas de muchas cosas, y yo sé que voy a salir libre de esto, cómo me van a limpiar mi buen nombre después de todo lo que me hicieron”.

Sobre su rutina diaria, indicó que sus trabajos como informante los alternaba trabajando como conductora de Uber. “Yo he sido una ciudadana ejemplar. Yo soy bachiller, terminé mi carrera de administración de empresas, estaba trabajando como Uber en mis tiempos libres, en los otros tiempos libres apoyaba al Ejército, y en los otros tiempos libres estaba en mi casa porque estábamos esperando el traslado de mi esposo”, dijo.

Respecto a su esposo, como lo reveló SEMANA, se trata de un militar activo del Ejército, quien dijo que Luisa Fernanda no era una infiltrada, como lo señaló la Fiscalía.

“Tenemos todas las pruebas para desvirtuar todo esto que se ha presentado en medios públicos. No es ninguna infiltrada, como lo han dicho. Ella es una fuente de información que incluso ha trabajado con diferentes fuerzas, Fuerza Aérea, Policía y Ejército, y todo lo que ella a bien hizo con su trabajo fue desvincular diferentes grupos armados”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

2. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

3. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

4. Intruso en la Casa Blanca: desconocido pretende escalar una valla en la casa presidencial en medio de manifestaciones contra Netanyahu

5. Estados Unidos le cancela la visa al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaFiscalía Fuerzas Militares

Noticias Destacadas

Gabriel Eduardo Cano Díaz, joven desaparecido en Bogotá.

Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

Redacción Nación
Militares

Juez embarga cuentas bancarias del Ejército en Chocó: más de 4.000 uniformados no han recibido su pago completo

El extinto narco Pablo Escobar llevó decenas de animales exóticos a su Hacienda Nápoles, algunos son hoy un dolor de cabeza para el medio ambiente.

Se enciende de nuevo el debate por la Hacienda Nápoles: “¿quién ocupa más de 3.000 hectáreas?”, preguntan desde la ANT

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.