Atención | MinDefensa reconoció que aún no tienen solución para el fusil Galil, tras romper relaciones militares con Israel .

“Tenemos suficientes fusiles para proveer las necesidades de las fuerzas mientras logramos avanzar en la construcción de estas dos piezas adicionales que mencionaba, de manera que no va a haber una perturbación o una disminución de las capacidades o un riesgo porque no se continúe comprando a Israel estas piezas”, agregó el ministro Velásquez.

Como se recordará, el presidente Gustavo Petro, en la crisis diplomática generada con Israel, le ordenó al sector defensa suspender la compra de armamento a ese país. Sobre esto también dijo el ministro Velásquez, que los contratos que existen en la actualidad pero que tan pronto se terminen no serán renovados. “Todo contrato que esté en ejecución se continúa y se lleva hasta su conclusión, no significa que en virtud de la no adquisición de nuevos equipos militares a Israel los contratos en curso se suspendan, los que está dispuesto es que no habrá nuevos contratos”, señaló Velásquez.