Capturado en Barrancabermeja Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los más buscados del Tren de Aragua en Chile

El retenido quedó a disposición de la Fiscalía General para continuar con el trámite diplomático para su extradición.

Redacción Nación
17 de agosto de 2025, 1:08 a. m.
Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los hombres más buscados en Chile, fue capturado en un operativo en Barrancabermeja, Santander.
La Policía Nacional, en coordinación con las autoridades de Chile, capturó a Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los hombres más buscados del Tren de Aragua en el país austral, donde era buscado por homicidio.

Con la captura se hizo efectiva la notificación roja, en una operación que fue coordinada con la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros del país suramericano, que lo buscaban por homicidio.

Según las autoridades, Mejía Hernández planeó y ejecutó, junto con otros miembros del Tren de Aragua, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa.

El detenido, requerido por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía General de Colombia, a la espera de continuar con el respectivo trámite diplomático para su extradición a Chile.

La Fiscalía de Chile explicó que la notificación roja no equivale directamente a una detención previa con fines de extradición, sino que da inicio a un procedimiento que otorga un plazo para que el país formalice su solicitud.

Ese plazo, según las autoridades, es de 5 días y comienza a correr desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile recibe formalmente la notificación, tras lo cual deberán realizarse algunas gestiones.

“En el Juzgado de Garantía se iniciará la tramitación de la extradición, donde el fiscal deberá acreditar la concurrencia de los requisitos que permitirían decretar prisión preventiva u otra medida cautelar”, señaló la Fiscalía de Chile.

“Tal como establece el artículo 434 del Código Procesal Penal, es la Corte quien solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al Estado requerido (Colombia) la detención previa del imputado u otra medida destinada a evitar su fuga”, prosiguió la entidad.

Hace menos de 15 días SEMANA conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde, a la solicitud de Chile para extraditar a Laury Amaury Álvarez Núñez, mejor conocido en el mundo del crimen con el alias de Larry Changa.

Álvarez Núñez tiene una enorme reputación en el bajo mundo por la peligrosidad que llegó a alcanzar, después de que se volvió cofundador y líder original de la temida banda conocida como El Tren de Aragua, proveniente de Venezuela, la cual expandió sus tentáculos a Colombia, Suramérica y Centroamérica.

Larry Changa había llegado a Colombia hace dos años, según información de inteligencia de la Interpol, luego de una ardua persecución que tenían en su contra las autoridades en Venezuela y Chile.

