Cayó alias ‘La mona’, quien estaría detrás del reclutamiento de menores de edad para las disidencias de Mordisco.

Incluso, recientemente el expresidente Juan Manuel Santos, criticó severamente la propuesta de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, e indicó que la estrategia no contó con planeación, no fue rigurosa y no hubo metodología. Según el expresidente Santos, en dichas negociaciones se debe dar “zanahoria y garrote”, pero que en el caso actual solo hubo zanahoria.