El CNE revisa denuncias de Petro sobre supuesto fraude en primera vuelta

Las denuncias de fraude en la primera vuelta presidencial están siendo evaluadas por los magistrados del Consejo Nacional Electoral. En la noche del miércoles la Sala Plena de la autoridad electoral decidió acumular todas las reclamaciones y evaluarlas.

“La Sala Plena del CNE tomó la decisión de acumularlas todas en un solo despacho, el cual solicitó de manera inmediata la confrontación de todos los documentos electorales de esas mesas a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, explica la autoridad electoral en un comunicado. Se espera que en la tarde de este jueves se notifique la decisión.

Según el CNE, las reclamaciones son por presuntas irregularidades en 1.706 mesas de votación en 27 departamentos del país. “533 mesas en las que se reclama por la votación registrada por la fórmula Petro Presidente y 1.173 mesas en las que se reclama por la votación obtenida por la campaña del Centro Democrático”, explica la autoridad electoral en un comunicado.

Sin embargo, la Comisión de Seguimiento Electoral, tras una reunión extraordinaria, aseguró que no hubo fraude en la primera vuelta e insistió en que las enmendaduras en los formularios E14 se tratan de un “error humano”, el cual está contemplado en el código electoral. Además, según la Registraduría, en los formularios E-14 de Claveros y el formulario E-24 de la comisión de escrutinio, se observa la coincidencia de los resultados.

“Se encontraron enmendaduras respecto de los formularios E-14 de delegados, que no afectan los resultados porque no hay una alteración de los totales, ni en el número de sufragantes y porque los formularios E-14 de claveros están debidamente diligenciados, luego aquí no podemos hablar de fraude electoral”, aseguró el registrador Juan Carlos Galindo.

El magistrado del CNE Felipe García coincide con el registrador en que se trató de un error humano y que por tanto no se pueden considerar fraude, salvo que se trate de "una acción sistemática, intencional y que adicionalmente no coincida con el proceso de escrutinio".

La Misión de Observación Electoral, MOE, que también estuvo presente en la reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, dio su propio balance de la situación. La MOE partió de una muestra de 13.135 formularios E-14, filtró los que tenían enmendaduras y tachones y en los que había una aclaración explícita de los jurados de que había una equivocación, y los comparó con los formularios E-24 de escrutinio, así como con las Actas Generales de Escrutinio.

En este ejercicio detectó anomalías en las cifras de votación de 363 Formularios de Delegados E-14, equivalentes al 2,8% de la muestra revisada. “Si se considera que la muestra es representativa, esto significa que tras observar los Formularios E14 de Delegados, en la votación de 19,6 millones de sufragios registrada el pasado domingo podría haber anomalías equivalentes a casi 70.000 votos”, aseguró la MOE en su balance de la primera vuelta presidencial.

Así las cosas, serán los magistrados del CNE los que definan si hubo fraude o no en la primera vuelta, tal como ha denunciado la campaña de la Colombia Humana. Sin embargo, fuentes del CNE le aseguraron a esta revista que es poco probable que la decisión logre aplazar la segunda vuelta presidencial.