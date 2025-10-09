Suscribirse

Cartagena

Revelan video del despiadado ataque a guardia del Inpec en Cartagena: el sicario lo persiguió hasta impactarlo

Ocurrió en el barrio Simón Bolívar. El uniformado se debate entre la vida y la muerte.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

9 de octubre de 2025, 4:50 p. m.
Guardia del Inpec termina herido tras ataque a bala en Cartagena.
Guardia del Inpec termina herido tras ataque a bala en Cartagena. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conoció varias grabaciones de cámaras de seguridad que muestran cuando un sicario corre detrás del dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo por una calle del barrio Simón Bolívar, de Cartagena, con el fin de atacarlo a disparos.

Palacios Figueredo corre varios metros y el sicario, detrás. En la filmación, se ve cuando lo ataca sin piedad y este cae al suelo. El integrante del Inpec recibió dos impactos de bala que hoy lo tienen en un centro asistencial luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. El ataque a bala se registró sobre las 7 de la mañana de este jueves, 9 de octubre, en la capital de Bolívar.

Contexto: Ola de atentados contra guardias del Inpec provoca reunión extraordinaria en la Procuraduría

Y es que estos ataques en contra del Inpec se han registrado en ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena en medio de lo que sería un plan pistola en contra de los integrantes de esta institución.

Ante estos hechos, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional con el fin que se tomen acciones frente a estos casos.

“Se suma a una serie de agresiones en el marco del denominado plan pistola, que en los últimos tres años ha cobrado la vida de más de treinta integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec en todo el país. Cabe recordar que el 16 de mayo de 2024 fue asesinado el coronel Élmer Fernández, quien se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo, lo que evidencia la persistente amenaza contra funcionarios penitenciarios”, indicó.

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo dicen que este atentado demanda respuestas inmediatas del Estado colombiano y planteó tres acciones urgentes.

Contexto: Ataque a bala contra guardia del Inpec en Cartagena: está gravemente herido

Por esto, exhortó tanto al Inpec como al Ministerio de Justicia a “fortalecer de manera efectiva sus rutas institucionales de protección, de modo que se garantice la vida e integridad de los funcionarios penitenciarios en todo el territorio nacional”. Igualmente, le pidió a la Fiscalía agilizar las investigaciones para esclarecer estos hechos.

“Solicitan a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de los dos funcionarios heridos y activar, de manera inmediata, las medidas de protección que resulten necesarias frente a la amenaza inminente que enfrentan”, afirmó.

