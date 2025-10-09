Suscribirse

Cartagena

Ataque a bala contra guardia del Inpec en Cartagena: está gravemente herido

El uniformado recibe atención en un centro asistencial de la capital de Bolívar.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

9 de octubre de 2025, 1:26 p. m.
Operativos del Inpec en la cárcel La Modelo de Bogotá.
El Inpec es foco de ataques de los delincuentes. | Foto: Semana - César Flechas

Se complica la situación de seguridad contra los integrantes del Inpec en todo el país. Se conoció que un integrante de esta institución fue atacado a bala por hombres armados en el sector conocido como Simón Bolívar sobre las 7:30 de la mañana de este jueves, 9 de octubre.

SEMANA lo que ha conocido es que el dragoneante identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo recibió dos impactos de bala en varias zonas de su cuerpo, por lo que lo trasladaron hasta un centro asistencial cercano.

En las afueras del sitio donde se encuentra el dragoneante hay un basto dispositivo de seguridad con el fin de evitar nuevos hechos que lamentar en contra de este uniformado que se debate entre la vida y la muerte.

Atentado con granada en Cali contra camioneta del director regional del Inpec: no hubo heridos.
La Policía Metropolitana ha desplegado controles en los diferentes puntos. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Capturas de pantalla) y (Canva)
Contexto: Procurador le pide al Gobierno Petro medidas “urgentes” para proteger a los funcionarios del Inpec frente al plan pistola

Además, se pudo establecer que el uniformado se dirigía hasta su lugar de residencia, cuando fue atacado a disparos por sujetos que se movilizaban, al parecer, en una motocicleta y huyeron con rumbo desconocido.

En la ciudad de Cartagena, Bolívar, las autoridades se encuentran en máxima alerta por este nuevo hecho violento en contra del Inpec. Desde la Policía Metropolitana han desplegado controles en los diferentes puntos con el fin de poder prevenir este tipo de ataques a disparos.

Contexto: Ola de atentados contra guardias del Inpec provoca reunión extraordinaria en la Procuraduría

Las personas que tengan información sobre los responsables de estos hechos pueden dar aviso a las autoridades llamando a la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día. Desde la Policía aseguraron que toda la información es recibida bajo la absoluta reserva.

Estos nuevos hechos de violencia contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se registra un año después del asesinato del coronel retirado Élmer Fernández, quien venía dirigiendo la cárcel La Modelo, en Bogotá, hasta que lo asesinaron a sangre fría cuando se desplazaba en un carro hacia su casa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

2. 🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

3. Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

4. ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

5. Contralor general lanzó fuerte advertencia ante la falta de inversión en el sector Defensa: “Está comprometida la seguridad del país”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CartagenaBolívarInpec

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.