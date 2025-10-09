Ataque a bala contra guardia del Inpec en Cartagena: está gravemente herido

Se complica la situación de seguridad contra los integrantes del Inpec en todo el país. Se conoció que un integrante de esta institución fue atacado a bala por hombres armados en el sector conocido como Simón Bolívar sobre las 7:30 de la mañana de este jueves, 9 de octubre.

SEMANA lo que ha conocido es que el dragoneante identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo recibió dos impactos de bala en varias zonas de su cuerpo, por lo que lo trasladaron hasta un centro asistencial cercano.

En las afueras del sitio donde se encuentra el dragoneante hay un basto dispositivo de seguridad con el fin de evitar nuevos hechos que lamentar en contra de este uniformado que se debate entre la vida y la muerte.

La Policía Metropolitana ha desplegado controles en los diferentes puntos. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Capturas de pantalla) y (Canva)

Además, se pudo establecer que el uniformado se dirigía hasta su lugar de residencia, cuando fue atacado a disparos por sujetos que se movilizaban, al parecer, en una motocicleta y huyeron con rumbo desconocido.

En la ciudad de Cartagena, Bolívar, las autoridades se encuentran en máxima alerta por este nuevo hecho violento en contra del Inpec. Desde la Policía Metropolitana han desplegado controles en los diferentes puntos con el fin de poder prevenir este tipo de ataques a disparos.

Las personas que tengan información sobre los responsables de estos hechos pueden dar aviso a las autoridades llamando a la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día. Desde la Policía aseguraron que toda la información es recibida bajo la absoluta reserva.