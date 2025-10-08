Ola de atentados contra guardias del Inpec provoca reunión extraordinaria en la Procuraduría

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, participa en una reunión extraordinaria con el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, y varios representantes sindicales de esa entidad, para tomar cartas en el asunto sobre la grave ola de atentados que han venido sufriendo funcionarios que se encargan de custodiar las cárceles del país.

Desde la Procuraduría confirmaron que el objetivo de ese encuentro es “analizar la problemática de seguridad que enfrenta la guardia carcelaria, las actuaciones de bandas criminales que operan dentro de las cárceles y las denuncias por presunta corrupción contra funcionarios de esta institución“.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez. | Foto: John Paz-Colprensa

Una reunión que se dio después de que el coronel Gutiérrez anunció una alianza con la Industria Militar (Indumil), para que los funcionarios del Inpec puedan participar en una feria especial para adquirir armas de fuego de uso personal. A los dragoneantes les tocó defenderse por sus propios medios.

La Procuraduría enfatizó que la reunión con el director y sindicatos del Inpec busca “adelantar acciones para proteger la vida”, justo horas después de que el dragoneante Jimmy Flórez Salazar, falleciera en la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ser atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en su vehículo.

#AEstaHora El Procurador General, Gregorio Eljach, se reúne con el Director y sindicatos del @INPEC_Colombia para analizar la problemática de seguridad que enfrenta la guardia carcelaria, las actuaciones de bandas criminales que operan dentro de las cárceles y las denuncias por… pic.twitter.com/ALNzVzj8Yz — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 8, 2025

Pero al crimen de Salazar se suman los recientes atentados contra funcionarios del Inpec en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca), que dejaron como saldo la muerte de dos dragoneantes y tres más resultaron heridos.

Mientras Eljach trata de encontrarle alguna salida a esta grave crisis de seguridad, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro que declare una emergencia carcelaria por la ola de ataques que ha dejado muertos y heridos a varios funcionarios de la entidad a cargo de custodiar las cárceles del país.

Esta nueva ola de violencia contra los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se dio un año después del crimen del coronel retirado Élmer Fernández, quien venía dirigiendo la cárcel La Modelo, en Bogotá, hasta que lo asesinaron a sangre fría cuando se desplazaba en un carro hacia su casa en horas de la tarde.