MinDefensa anuncia “escuadrón antidrones” para enfrentar y evitar ataques terroristas

Como dirían los abuelos, ‘rejo con rejo’, así, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anticipó que se va a crear un escuadrón, un grupo especial antidrones para combatir a los terroristas que se especializaron en la práctica criminal de atacar a los uniformados y a la población civil a través del uso de drones.

El ministro aseguró que se dotará a la Fuerza Pública de drones para combatir la amenaza terrorista de quienes atentan contra los ciudadanos y los militares que se encuentran en diferentes zonas del país. Será una estrategia de combatir con drones la amenaza que surge con drones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la creación de un “grupo especial antidron”, en medio de los atentados terroristas con el uso de esa tecnología. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/SUiHJFnAPq — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2025

“De crear un grupo especial de antidron y de drones del sector Defensa para que marque economía a escala de interoperabilidad y capacidad de respuesta anticipativa muy fuerte, con una vigilancia tecnológica muy alta, pero que jamás limite en este momento, que se requiere una reacción rápida de todas las fuerzas, esa capacidad de innovación que tenga cada uno de ellos”, señaló el ministro.

Son diferentes los ataques que se han orquestado bajo la modalidad de drones y varias las víctimas de estos hechos terroristas, la mayoría miembros de la Fuerza Pública que se vieron sorprendidos por el uso de estos aparatos rediseñados para matar. Incluso los delincuentes de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) graban la práctica y el entrenamiento de esta modalidad.

El ministro de Defensa aseguró que, por ejemplo, en Estados Unidos se crearon escuadrones entrenados para combatir esta amenaza terrorista. En Colombia, la propuesta es dotarse de los equipos necesarios para contrarrestar los ataques, se haría con mayor tecnología y mejor capacidad que la usada por los delincuentes.

La decisión de incluir en el listado de gastos equipos de entrenamiento y drones para combatir las amenazas terroristas, la anunció el ministro Pedro Sánchez durante un foro que se adelantó en la Contraloría General de la República en materia de seguridad, y en el que curiosamente el contralor Carlos Rodríguez hizo varios reparos sobre la contratación en las Fuerzas Militares.

“Esta situación, lógicamente, como lo mencionamos en el informe, termina comprometiendo no solo la eficiencia del gasto público, sino riesgos para la seguridad del personal militar y para la capacidad operativa de la fuerza”, advirtió el jefe de la Contraloría en el foro en el que hizo varios cuestionamientos a la forma de contratación de la Fuerza Pública.

Dragom, el nuevo dron militar colombiano para operaciones militares. | Foto: Montaje El País: Fotos de Ejercito Nacional/ Blu Radio