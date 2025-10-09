Además de su riqueza Cultural, este país tiene reconocimiento a nivel mundial gracias a su famoso canal interoceánico, que es considerado unas de las mayores obras de ingeniería en la historia de la humanidad.

Pero este país resalta por razones que van mucho más allá de su infraestructura; sus costas y archipiélagos, especies de flora y fauna únicas en el mundo y 365 islas por cada día del año.

Hombre fotografiando una panorámica de la ciudad de Panamá. | Foto: Getty Images

El lugar de las 365 Islas

El único lugar de América Latina donde se puede ver el amanecer en el océano Pacífico y el atardecer en el Atlántico es Panamá. Este extraño fenómeno se da gracias a la forma arqueada del istmo panameño, que orienta sus costas de manera contraria a los demás países del hemisferio.

Su ubicación y la construcción del canal, que se alza como una obra de la arquitectura que agiliza el comercio y conecta diferentes culturas, ha permitido su consolidación en el comercio mundial.

El término “Panamá 365 islas” se utiliza para describir el archipiélago de San Blas, oficialmente conocido como Guna Yala. Este conjunto, compuesto por aproximadamente 365 islas (una por cada día del año), está situado en el mar Caribe, frente a la costa norte de Panamá.

Cuatro viajeros de Estados Unidos, un joven y tres mujeres, disfrutando de las tranquilas aguas de Boca del Drago en Bocas del Toro, Panamá | Foto: Getty Images

El archipiélago es valorado como un tesoro natural y cultural invaluable porque es el hogar de la comarca indígena Guna, una comunidad que ha logrado conservar su idioma, sus leyes y sus tradiciones ancestrales.

Este destino es uno de los más auténticos y ecológicos del Caribe, ya que no existe la presencia de grandes hoteles o cadenas, solo modestas cabañas administradas por residentes de la zona para brindar una experiencia más cercana a la naturaleza.

Archipiélago de Guna Yala

Las Islas de San Blas son famosas por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y arrecifes de coral ideales para nadar y bucear.

El archipiélago de Guna Yala (San Blas) está privilegiadamente ubicado en el mar Caribe, justo al norte de Panamá.

Este destino destaca no solo por sus paisajes paradisíacos, definidos por playas de arena blanca, cocoteros y aguas cristalinas, sino también por ser un ejemplo de sostenibilidad. Su rica biodiversidad incluye vibrantes arrecifes de coral y una gran variedad de vida marina.

Una tortuga marina nada rodeada de turistas cerca de la isla Coiba, Panamá. | Foto: AP