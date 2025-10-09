Suscribirse

Nación

Presidente Petro sale a cobrarle a Donald Trump tras acuerdo entre Israel y Hamás: “Tenía la llave del conflicto”

El presidente Gustavo Petro se pronunció esta mañana de jueves, 9 de octubre.

Redacción Nación
9 de octubre de 2025, 4:56 p. m.
Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

Este miércoles 8 de octubre, Israel y el grupo terrorista Hamás llegaron a un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes.

Lo anterior, se dio siguiendo el plan que había propuesto el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

En medio de las reacciones políticas mundiales tras dicho acuerdo entre Israel y Hamás, el presidente Gustavo Petro se pronunció esta mañana de jueves, 9 de octubre, a través de su cuenta en la red social X.

En su escrito, el jefe de Estado colombiano volvió a irse en contra del mandatario estadounidense Trump. Además, indicó que la posición de Colombia y de otros países fue clave para que Israel y Hamás llegaran a un acuerdo.

Donald Trump e integrantes de Hamás
Recientemente, Donald Trump había enviado un ultimátum a Hamás para que aceptara un plan de paz en Gaza o se desataría “el infierno total”. | Foto: Getty Images

“Es muy fácil de comprender: mientras Trump apoyase a Netanyahu, el genocidio se haría infinito. Solo presionando con la humanidad, solo con mediadores expertos como Catar y Egipto, y la posición firme de Sudáfrica y Colombia y decenas de países más, solo separando la mayor parte de Europa de los designios del Gobierno de los EE. UU., se logró separar breve y parcialmente a Trump de Netanyahu. Trump tenía la llave del conflicto, sin apoyo militar de EE. UU., Netanyahu desaparecía en su propia agresión, así que ha usado bien su llave”, dijo el presidente Petro al inicio de su mensaje.

Para concluir, el mandatario Petro insistió en un ejercito que apoye a Palestina, tal como lo planteó en días pasados en medio de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Celebramos junto con el pueblo palestino un nuevo cese al fuego. Somos conscientes de los fracasos de treguas anteriores y esperamos que esta vez sí avancemos hacia un Estado palestino. Si se respeta la autodeterminación de Palestina, nuestra propuesta de un ejército se mantiene, pero para asumir las tareas de rehabilitación, hombro a hombro con los palestinos”, terminó diciendo el presidente Petro en su mensaje en X.

