“Siempre me opuse a que usaran la relación Colombia–EE. UU. como arma electoral”, dicen tras la reunión entre Trump y Petro

La reunión entre ambos mandatarios se llevó a cabo este martes 3 de febrero.

Redacción Confidenciales
4 de febrero de 2026, 4:20 p. m.
Los presidentes Petro y Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Los presidentes Petro y Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Como positivo califican algunos analistas políticos el encuentro que sostuvieron ayer martes 3 de febrero, en la Casa Blanca, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Un encuentro en el que al final hubo elogios entre ambos mandatarios, en medio de las expectativas que había sobre lo que podía pasar en dicha reunión, teniendo en cuenta las tensiones que se presentaron entre Petro y Trump desde 2025.

Donald Trump habló por primera vez de su reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Me pareció fantástico”

Transcurridas pocas horas de esa reunión, el exministro Luis Gilberto Murillo, hoy precandidato presidencial, fue enfático al decir que siempre se opuso “a que usaran la relación Colombia–EE. UU. como arma electoral”.

Agregó Murillo en entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez: “Hoy queda claro: pese al ruido, las provocaciones y los augurios de ruptura, se abrió el diálogo, se dio la reunión y se inició una nueva etapa. EE. UU. trabajará con el gobierno que los colombianos elijan democráticamente. Eso fortalece la democracia y protege el interés nacional”.

