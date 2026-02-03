El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con un regalo inesperado, la obra de un jaguar hecha por el artesano Marcelino Chasoy, entregada al mandatario norteamericano en medio de la reunión de este martes 3 de febrero.

“En los pueblos indígenas de la Amazonia es símbolo de poder, protección. En la vida espiritual, muchos chamanes se transforman en jaguares como parte de la fuerza. El trabajo tiene un tiempo aproximado de tres meses”, dice la reseña publicada por el asesor de comunicaciones del presidente colombiano.

En el contexto de su enfrentamiento retórico con el presidente Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó la metáfora del jaguar para advertir sobre lo que él considera amenazas a la soberanía del país y posibles acciones externas.

Petro escribió en su momento y dijo públicamente que no se debe “despertar al jaguar”, usando esta imagen simbólica para referirse a la fuerza y la resistencia del pueblo colombiano.

La advertencia fue dirigida específicamente a Trump y a otros funcionarios estadounidenses, sugiriendo que atacar o amenazar la soberanía colombiana sería equivalente a “despertar al jaguar” y podría provocar una respuesta fuerte e impredecible.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acordaron pasar página tras meses de insultos y amenazas, y explorar “caminos comunes” sobre la lucha contra el narcotráfico.

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”, dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

“La impresión que tengo es positiva”, explicó por su parte Petro ante la prensa en la embajada colombiana.