Comisionado de Derechos Humanos de la Policía hará parte de la Asociación Internacional de Jefes de Policía

El anuncio lo hizo el director saliente de la Policía, el general Carlos Triana.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 2:06 p. m.
Bogotá. Julio 05 de 2025. El director general de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, ofreció una rueda de prensa en la que se dieron a conocer detalles sobre la captura de alias ‘El Costeño’, presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay
El general Carlos Fernando Triana dio la noticia. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El director saliente de la Policía, el general Carlos Triana, anunció que el comisionado de Derechos Humanos de la Policía, el coronel en retiro Luis Alfonso Novoa, hará parte de la Asociación Internacional de Jefes de la Policía, IACP.

El oficial, quien dejará el cargo por orden del presidente Gustavo Petro, dijo que “tiene la subvención de fortalecer la profesión policial a través de la promoción, la investigación, la denominación, pero también la educación con apego a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Agregó que “en el caso de la Policía Nacional de los colombianos, que hoy tengo ese gran honor de dirigir, pusimos en marcha un proceso de transformación institucional, con énfasis en la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el cual fue exaltado por las Naciones Unidas”.

Sobre la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), hay que anotar que es la asociación profesional de líderes policiales más grande e influyente del mundo.

Cuenta con más de 35.000 miembros en más de 170 países, la IACP es un líder reconocido en la policía global, comprometido con el fomento de comunidades más seguras mediante un liderazgo policial reflexivo y progresista.

Desde 1893, la asociación ha servido a las comunidades defendiendo a las fuerzas del orden y promoviendo el liderazgo y el profesionalismo en la policía a nivel mundial.

“Hay unas fallas”

El presidente Gustavo Petro, en medio de una transmisión pública, sorprendió al indicar que había ordenado la salida general Carlos Triana, como director de la Policía.

“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director; ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente”, dijo el presidente Petro, en medio de una alocución presidencial del pasado 17 de octubre.

Presidente Gustavo Petro realiza una alocución

Una de las fallas más notables en la administración del general Carlos Triana fue el atentado por parte de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde fueron asesinados 13 integrantes de la Policía.

Los criminales minaron el campo donde aterrizó la aeronave, ocasionando una de las mayores tragedias para la institución de los últimos años.

