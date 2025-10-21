El director saliente de la Policía, el general Carlos Triana, anunció que el comisionado de Derechos Humanos de la Policía, el coronel en retiro Luis Alfonso Novoa, hará parte de la Asociación Internacional de Jefes de la Policía, IACP.

El oficial, quien dejará el cargo por orden del presidente Gustavo Petro, dijo que “tiene la subvención de fortalecer la profesión policial a través de la promoción, la investigación, la denominación, pero también la educación con apego a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

¡𝐂𝐎𝐌𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎𝐒 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈́𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀 𝐇𝐀𝐑𝐀́ 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐈𝐀𝐂𝐏! En el marco de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), integrada por 35.000 miembros de 170…

— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 20, 2025

Agregó que “en el caso de la Policía Nacional de los colombianos, que hoy tengo ese gran honor de dirigir, pusimos en marcha un proceso de transformación institucional, con énfasis en la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el cual fue exaltado por las Naciones Unidas”.

Sobre la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), hay que anotar que es la asociación profesional de líderes policiales más grande e influyente del mundo.

Cuenta con más de 35.000 miembros en más de 170 países, la IACP es un líder reconocido en la policía global, comprometido con el fomento de comunidades más seguras mediante un liderazgo policial reflexivo y progresista.

Así será la participación del comisionado de derechos humanos de la Policía en la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), según explicó el general Carlos Triana, director saliente.

— Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2025

Desde 1893, la asociación ha servido a las comunidades defendiendo a las fuerzas del orden y promoviendo el liderazgo y el profesionalismo en la policía a nivel mundial.

“Hay unas fallas”

El presidente Gustavo Petro, en medio de una transmisión pública, sorprendió al indicar que había ordenado la salida general Carlos Triana, como director de la Policía.

“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director; ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobre montar profundamente”, dijo el presidente Petro, en medio de una alocución presidencial del pasado 17 de octubre.

Una de las fallas más notables en la administración del general Carlos Triana fue el atentado por parte de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde fueron asesinados 13 integrantes de la Policía.