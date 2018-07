¿Cómo ponerse al día con sus comparendos en Bogotá?

Son muchos los ciudadanos que se quejan porque les llegó una notificación de embargo de sus bienes o de sus cuentas bancarias o de sus salarios por un comparendo del que nunca se enteraron o por una multa que ya habían pagado. Una de las razones es que el Distrito asumió la función de recaudar dineros por infracciones que venía desarrollando el SIMIT. En ese proceso no se terminaron de cruzar algunas cuentas y hubo ciudadanos que se vieron afectados.

La Secretaría de Movilidad informó que el porcentaje de error en el total de las medidas de embargo es del 0,25 por ciento. Es decir que, por cada 60.000 medidas decretadas, unas 150 pueden presentar error debido a casos de suplantación o inconsistencias en la imposición de comparendos por parte de las autoridades de tránsito. Para estos casos, lo que se debe hacer es escribir un correo electrónico a desembargos@movilidadbogota.gov.co explicando el caso para que la Secretaría realice la verificación. No debe pagar hasta que no se aclare su situación y la Secretaría recomienda evitar la ayuda de tramitadores.

El que haya algunos ciudadanos que no se hayan enterado de sus comparendos hasta que les llegó el embargo se debe a que no se ha actualizado la dirección de domicilio. Así lo dijo el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo: “Estos casos se presentan sobre todo con los comparendos que se toman por cámara y los fotocomparendos de la Policía. Nuestra invitación es a actualizar sus datos en los registros de tránsito. No hacerlo puede privar al ciudadano de ser informado a tiempo, antes de que se tomen las medidas cautelares del caso. Así mismo, es importante que los ciudadanos adopten el hábito de consultar de manera permanente si tienen comparendos, para poder obtener los beneficios de los descuentos en el tiempo establecido por la Ley”.

(Para consultar si tiene comparendos haga click aquí)

¿Cómo pagar su comparendo?

En la página web de la Secretaría de Movilidad Puede descargar el formato de solicitud de desembargo y enviarlo diligenciado al correo electrónico desembargos@movilidadbogota.gov.co. En esta misma página los ciudadanos pueden consultar el ABC de los casos más frecuentes para poder resolver sus dudas.

También se puede hacer de forma personal a través de la RedCADE. Durante esta semana, el horario de atención será desde las 6 a.m. en la sede de Paloquemao y los SuperCADE 20 de julio, Américas y Suba.

Se puede pagar en línea o directamente en las entidades bancarias aliadas, Banco de Occidente y Banco Caja Social. Si tiene algún problema de liquidez se puede acercar a la Secretaría para establecer un acuerdo de pago que le va a permitir saldar la deuda en cuotas.

Más de uno necesitará ese acuerdo de pago. El Sistema de Información Contravencional SICON reportó, a corte a abril de 2018, 157.374 acuerdos de pago por valor de 504.000 millones de pesos, de los cuales, 91,66 por ciento presentan mora en su cumplimiento por parte de los deudores.

En el ‘ranking’ de morosos registrados por la Secretaría se encuentra el caso de un ciudadano cuya deuda asciende a los 142 millones de pesos por 20 multas, tres de ellas por concepto de embriaguez. En el listado se pueden encontrar casos de deudas por 97, 94, 83 y 81 millones de pesos, entre otras de alta cuantía. En total, la cartera por el no pago de comparendos al Distrito supera los 375.000 millones de pesos.

“Estos ejemplos dan cuenta de el embargo era una medida necesaria. El 70 por ciento de los ciudadanos que reciben un comparendo no lo pagan haciendo inocuo el ejercicio de la Autoridad, fundamental para mejorar la seguridad vial y disminuir la congestión generada por malos comportamientos”, señaló Bocarejo.

A 24 de mayo de 2018, 44.000 ciudadanos pagaron sus obligaciones y el recaudo por concepto de comparendos fue de 69.000 millones de pesos, frente a 51.000 millones recaudados el año anterior durante el mismo periodo. Este dinero será destinado para financiar los planes de seguridad vial y la cultura ciudadana.

