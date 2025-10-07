Marchas hoy, 7 de octubre, en Bogotá: consulte los cuatro puntos de la ciudad y los desvíos que debe tener en cuenta

Desde las 10 de la mañana de este martes, 7 de octubre, varios puntos de la ciudad se han convertido en el epicentro de las manifestaciones de diferentes grupos que rechazan las acciones militares de Israel contra el pueblo palestino.

⏰ #TMAhora (2:34 p.m.)



📍 Carrera Séptima con calle 45



🔵 Por manifestación ajena a la operación, inician desvíos para las rutas zonales sobre la zona.



📍 Carrera Séptima con calle 63



🔵 Continúa la manifestación ajena a la operación, realizan bloqueos sobre el corredor de… pic.twitter.com/DPJ8ds8y7f — TransMilenio (@TransMilenio) October 7, 2025

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comunidad Palestina en Colombia y organizaciones sociales, académicas y culturales, la Marcha en solidaridad con Palestina arrancó desde la Universidad Distrital, sede Macarena.

A la 1 de la tarde, se centró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, y como tercer punto de concentración, también se arrancó una congregación de manifestantes en la Universidad Pedagógica.

Se espera que a las 4 de la tarde arranque la caravana Rodada por Palestina 2.0, en la Universidad Nacional de Colombia, convocada por la Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike.

[01:52 p.m.] #MovilidadAhora | Los manifestantes avanzan por la Carrera 7 con calle 63, en sentido Norte - Sur, generando afectación vial en la calzada.



⭕️Rutas alternas: Av. Circunvalar y NQS.



👮@TransitoBta, Grupo Guía y Agentes Civiles realizan acompañamiento. https://t.co/fwsBykEmq6 pic.twitter.com/s9aYmBboyz — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 7, 2025

Y, finalmente, a las 4:30 de la tarde, habrá una Marcha Nacional frente a la Embajada de Estados Unidos, convocada por el Comité de Acciones por Palestina. Las actividades se realizarán en varias ciudades del país, pero en Bogotá la jornada tendrá diferentes puntos de encuentro y horarios a lo largo del día.

Cierres viales

Carrera séptima con calle 45: por manifestación ajena a la operación, inician desvíos para las rutas zonales sobre la zona.

por manifestación ajena a la operación, inician desvíos para las rutas zonales sobre la zona. Carrera séptima con calle 63: continúa la manifestación ajena a la operación, realizan bloqueos sobre el corredor de la carrera séptima, razón por la cual, la flota zonal continúa con desvíos sobre el sector.

continúa la manifestación ajena a la operación, realizan bloqueos sobre el corredor de la carrera séptima, razón por la cual, la flota zonal continúa con desvíos sobre el sector. Calle 72 con carrera 11: por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos para las rutas zonales sobre el lugar.

por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos para las rutas zonales sobre el lugar. Calle 68 sur con carrera 51: por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos en las rutas zonales sobre el sector.