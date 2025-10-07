Suscribirse

Bogotá

Marchas hoy, 7 de octubre, en Bogotá: consulte los cuatro puntos de la ciudad y los desvíos que debe tener en cuenta

Hasta las 2:30 p. m., había un total de 38.661 usuarios afectados, 102 rutas bloqueadas y 192 con anomalías en la operación.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 7:53 p. m.
Manifestación a favor de Palestina y por la interceptación por parte del Estado de Israel a la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y defensores de derechos humanos, entre ellos dos colombianas
Manifestación a favor de Palestina hoy, 7 de octubre de 2025. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Desde las 10 de la mañana de este martes, 7 de octubre, varios puntos de la ciudad se han convertido en el epicentro de las manifestaciones de diferentes grupos que rechazan las acciones militares de Israel contra el pueblo palestino.

Contexto: Estos son los horarios y puntos de concentración de las marchas a favor de Palestina en Bogotá; habrá refuerzo en el despliegue de seguridad

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comunidad Palestina en Colombia y organizaciones sociales, académicas y culturales, la Marcha en solidaridad con Palestina arrancó desde la Universidad Distrital, sede Macarena.

A la 1 de la tarde, se centró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, y como tercer punto de concentración, también se arrancó una congregación de manifestantes en la Universidad Pedagógica.

Se espera que a las 4 de la tarde arranque la caravana Rodada por Palestina 2.0, en la Universidad Nacional de Colombia, convocada por la Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike.

Contexto: Comunidades judías en Colombia condenan marchas pro-Palestina de este martes y las califica como “una infamia”

Y, finalmente, a las 4:30 de la tarde, habrá una Marcha Nacional frente a la Embajada de Estados Unidos, convocada por el Comité de Acciones por Palestina. Las actividades se realizarán en varias ciudades del país, pero en Bogotá la jornada tendrá diferentes puntos de encuentro y horarios a lo largo del día.

Contexto: Ingrid Betancourt y su mensaje por las marchas pro Palestina en Colombia: “Es un paso más hacia el odio, no hacia la paz”

Cierres viales

  • Carrera séptima con calle 45: por manifestación ajena a la operación, inician desvíos para las rutas zonales sobre la zona.
  • Carrera séptima con calle 63: continúa la manifestación ajena a la operación, realizan bloqueos sobre el corredor de la carrera séptima, razón por la cual, la flota zonal continúa con desvíos sobre el sector.
  • Calle 72 con carrera 11: por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos para las rutas zonales sobre el lugar.
  • Calle 68 sur con carrera 51: por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos en las rutas zonales sobre el sector.

De acuerdo con las información entregada por TransMilenio, hasta las 2:30 de la tarde, había un total de 38.661 usuarios afectados 102 rutas bloqueadas y 192 con anomalías en la operación.

