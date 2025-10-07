Ingrid Betancourt y su mensaje por las marchas pro Palestina en Colombia: “Es un paso más hacia el odio, no hacia la paz”

Al menos 1.200 personas murieron el 7 de octubre de 2023 en Israel, en medio de los ataques terroristas ejecutados por integrantes de Hamás.

Además de los más de mil muertos, los terroristas de Hamás secuestraron a 251 personas. Lo anterior generó una ofensiva militar israelí en Gaza que deja, por el momento, más de 67.100 palestinos muertos, un tercio de ellos niños, así como miles de heridos.

Ahora, cuando se conmemoran dos años de lo ocurrido en Israel, en varias regiones de Colombia se llevarán a cabo marchas pro Palestina, hoy, martes 7 de octubre.

Tras lo anterior, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X, esta mañana de martes, en el que cuestionó que hoy se lleven a cabo dichas marchas a favor de Palestina.

Protestas frente a la Andi, a favor de Palestina, la semana pasada. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Para Betancourt, “escoger esta fecha simbólicamente es un paso más hacia el odio, no hacia la paz. Ya duele mucho que el mundo la haya pasado de agache hace dos años. ¿Dónde están las marchas de protesta contra este inmenso horror?”.

Así mismo, recordó que hoy se conmemora el episodio más atroz registrado contra la comunidad judía, “solo comparable por su crueldad al Holocausto”.

“¿Creemos ingenuamente que las marchas pro Palestina no están financiadas por conducto del Hamás con esa misma plata ensangrentada de la droga? ¿Por qué convocar a una marcha pro Palestina hoy, 7 de octubre? Hacerlo es de una crueldad intolerable porque transforma la atrocidad absoluta de Hamás en una fecha para conmemorar. Es celebrar al Hamás, grupo terrorista islamista financiado con la droga que se produce aquí y que tiene en jaque a nuestras instituciones. Y es pisotear los cadáveres y nombres de todos los que Hamás asesinó con sevicia el 7 de octubre hace dos años”, insistió Betancourt en su escrito en X.