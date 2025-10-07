Suscribirse

“A marchar en paz, hay que diferenciarnos de Israel”: El llamado del ministro Benedetti a manifestantes pro palestina

Las manifestaciones están convocadas para las 10:30 a. m. y se extenderán hasta las 5:00 p. m., cuando llegarán a la Embajada de Estadios Unidos.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 2:29 p. m.
Ante la inminencia de las manifestaciones convocadas para hoy en Bogotá por parte de los diferentes grupos pro Palestina, el ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió un comunicado en el que pide a los manifestantes adelantar la jornada de manera pacífica.

Contexto: Defensoría se pronuncia por manifestaciones a favor de Palestina: “La protesta es un derecho, pero también conlleva responsabilidades”

El pronunciamiento se dio luego de que el pasado 2 de octubre varios grupos de manifestantes pro Palestina vandalizaron varios locales de cadenas comerciales norteamericanas y la sede de la Andi. Esto ocurrió en medio de una movilización luego de que el buque con ayudas humanitarias que viajaba hacia Gaza fuera interceptado por el Ejército israelí.

Contexto: Cancillería hizo claro llamado sobre las manifestaciones a favor de Palestina convocadas para este martes

“Hoy es 7 de octubre, un día lamentable para el mundo y, sobre todo, para Medio Oriente. Hoy hace dos años, el grupo terrorista Hamas invadió terreno israelí y asesinó a un centenar de personas procedentes de Israel. Ese hecho lo rechazamos con toda la contundencia del mundo”, señaló el ministro Bendetti, quien se convirtió en el primer funcionario del alto gobierno que rechaza públicamente los horrores cometidos por Hamas contra el pueblo israelí.

Manifestación a favor de Palestina y por la interceptación por parte del Estado de Israel a la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y defensores de derechos humanos, entre ellos dos colombianas
Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Pero Benedetti también hizo pública, una vez más, su postura frente a la desproporcionalidad de los ataques de Israel contra Palestina, como él mismo lo llamó: “También rechazamos cómo respondió desproporcionadamente Israel contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza, cometiendo un genocidio y casi que acabando y arrasando por tierra a toda la población palestina, que ya lleva 80.000 muertos”.

“Ya no más, Netanyahu, deje de ser tan asesino. ¡Ah!, y hoy hay que marchar en paz. Tenemos que demostrar que somos pacíficos y que no nos parecemos en nada a Israel”, concluyó el ministro del Interior.

