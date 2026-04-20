Razones de las manifestaciones en Bogotá este lunes, 20 de abril: ¿cuáles son las vías afectadas?

La movilidad en Bogotá estuvo marcada por manifestaciones este lunes, 20 de abril. Cientos de capitalinos se vieron obligados a caminar para llegar a sus destinos a lo largo del día.

La Secretaría de Movilidad confirmó las principales vías afectadas, mientras que distintas fuentes explicaron a SEMANA las razones que motivaron a los manifestantes a bloquear algunos de los corredores más importantes de la ciudad.

[09:50 a.m.] #GestiónDelTráfico |Se presenta manifestación en la calle 34 con transversal 29.



🟠 Participantes realizan bloqueos intermitentes de la calzada mixta. Grupo guía realiza monitoreo de las condiciones de movilidad en el sector y apoya la gestión del tráfico. pic.twitter.com/8aPHL1xo4L — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 20, 2026

Las protestas en la capital iniciaron a las 9:50 a. m. este lunes; la Secretaría de Movilidad reportó por sus canales digitales que la primera manifestación se registró en la calle 34 con transversal 29, en la localidad de Teusaquillo. En ese momento, manifestantes realizaron bloqueos intermitentes en la calzada mixta de la vía principal.

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Luego, sobre las 11:30 de la mañana, se registró un bloqueo total en la calle 26, en el sentido oriente-occidente. Las autoridades distritales acompañaron la jornada de manifestaciones que, posteriormente, afectaron la NQS desde la 1:50 p. m., aproximadamente.

Desde esa hora, cientos de bogotanos tuvieron que caminar por el ferrocarril hacia el norte y, hacia el sur, los ciudadanos transitaron por la vía exclusiva de TransMilenio, en donde los vehículos del sistema de transporte masivo permanecían detenidos ante los bloqueos de los ciudadanos.

Razones de las protestas

Fuentes de la Alcaldía de Bogotá le confirmaron a SEMANA que esta jornada de protestas fue protagonizada por los vendedores ambulantes, quienes alegan que van a sufrir los cambios que propone la Secretaría de Gobierno en el Decreto 117 de 2026.

Y es que en la mañana de este lunes, el secretario de gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, reveló el nuevo decreto de la Alcaldía de la capital que, según el funcionario distrital, busca regular a estos trabajadores informales, con el fin de mejorar la movilidad en diferentes zonas de la ciudad para garantizar el tránsito de los peatones.

#Atención La Alcaldía de Bogotá publicó el nuevo decreto con el que busca organizar a los vendedores ambulantes que instalan sus puestos en los andenes de la ciudad y dificultan la movilidad de los peatones. Según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, es un decreto con el… pic.twitter.com/wp7hlYUdhm — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 20, 2026

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Quintero aseguró que esta medida que toma la Alcaldía se realiza con el fin de proteger a la misma ciudadanía y, además, busca recuperar el espacio vial.

Con el fin de mitigar el impacto de las manifestaciones y atender las solicitudes de los manifestantes, la Secretaría de Gobierno acompañó a los ciudadanos con los equipos de Diálogo Social, quienes además monitorean que la jornada se lleve a cabo en el marco del derecho a la protesta pacífica.

La Secretaría de Movilidad reportó a las 4 de la tarde que los manifestantes se habrían retirado de la NQS y retornaban a la plazoleta del Concejo de Bogotá, lo que mejoró la movilidad en la avenida principal; sin embargo, los agentes civiles permanecen en el lugar monitoreando las condiciones del perímetro.