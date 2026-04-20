Movilidad este lunes 20 de abril en Bogotá: reportan congestión en la Autopista Sur

La Secretaría de Movilidad dio a conocer los detalles del tráfico en Bogotá este lunes 20 de abril. La restricción vehicular del pico y placa para carros particulares inició a las 6:00 a. m. y se extenderá hasta las 9:00 de la noche.

El día de hoy, los vehículos que con placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular por la ciudad. En el caso de los taxis, el pico y placa restringe a aquellos con placas que terminan en 3 y 4.

Las autoridades informaron que en horas de la mañana, se presentaron siniestros viales que alteraron el tráfico en la autopista Sur. De igual manera, un accidente inhabilitó la vía Bogotá-La Calera en la localidad de Chapinero.

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9:05 a. m.: Afectación vial en la Av. El Dorado

Debido al siniestro vial de un camión contra el separador de la avenida El Dorado, se presenta a esta hora afectación en un carril de la vía. Las autoridades recomiendan circular con precaución por la zona hasta que el vehículo sea retirado.

8:32 a. m.: Accidente en la Av. El Dorado

A esta hora, se registra un siniestro vial en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 69, sentido oriente-occidente. Un camión perdió el control y se estrelló contra el separador de la vía. Una grúa fue asignada al lugar, junto con una unidad de Tránsito.

[08:32 a.m.] #GestiónDelTráfico Siniestro vial en la localidad de Engativá, camión colisiona contra separador en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 69, sentido oriente-occidente. Se asigna unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/UYVNzSaJpZ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 20, 2026

7:23 a. m.: Se habilitó el paso en vía a La Calera

Funcionarios de la Secretaría de Movilidad informaron que a esta hora el siniestro vial en el kilómetro 1 de la vía Bogotá-La Calera fue atendido y los vehículos ya fueron retirados de la vía. Un grupo guía se encuentra en el punto para agilizar el paso y descongestionar el tráfico en la carretera.

7:17 a. m.: Reportan accidente en Ciudad Bolívar

Un vehículo particular y una motocicleta chocaron en la autopista Sur con carrera 72D, sentido occidente-oriente. El hecho causó alto flujo vehicular y represamiento en la zona.

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7:05 a. m.: Siniestro en la vía Bogotá-La Calera

Las autoridades informaron que se presentó un accidente en la vía que conecta a Bogotá con La Calera, en la localidad de Chapinero. En el siniestro, se vieron involucrados un camión y una motocicleta. Una ambulancia y un equipo de la Secretaría de Movilidad ya se encuentran en el punto.

6:45 a. m.: Registran dos incidentes en la Autopista Sur

La Secretaría de Movilidad reportó un siniestro entre un automóvil y una motocicleta en la autopista Sur con carrera 72D en la vía occidente-oriente. Una ambulancia fue asignada para el caso y llegó al lugar del accidente para asistir a los lesionados.

Adicional a esto, un bus varado en la autopista Sur carrera 64, en dirección occidente-oriente, causó problemas en la movilidad de la zona.

05:44 a. m.: Árbol caído en la localidad de Suba

En la mañana de este lunes, una unidad del Cuerpo de Bomberos de Bogotá hizo presencia en la carrera 11 con calle 136 tras la caída de un árbol, en la localidad de Suba. El incidente causó un cierre en la vía.