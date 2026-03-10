Ojo, prográmese: marchas en Bogotá del 10 al 15 de marzo; estas son las zonas y las fechas afectadas

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá informó que desde el 10 hasta el 15 de marzo, se tiene prevista una serie de marchas, plantones y manifestaciones culturales en diferentes sectores de la ciudad.
Debido a estas concentraciones, las autoridades advirtieron que podrían registrarse afectaciones temporales en la movilidad en algunos corredores viales cercanos a los puntos de concentración o recorrido de las marchas.
En Bogotá, este tipo de movilizaciones suele generar cierres viales, desvíos en rutas del transporte público y congestión vehicular, especialmente en zonas del centro y vías principales como la calle 80, la avenida NQS o la calle 26, que es en donde se concentrarán algunas de las protestas ciudadanas.
Martes 10 de marzo de 2026
- Plantón
- 9:00 a.m.
- Localidad de Engativá
- Concentración en la Avenida Calle 26 # 92 - 31
- Mitin contra Securitas Colombia S.A.
Miércoles 11 de marzo de 2026
- Evento cultural con reivindicaciones
- 1:00 p. m. a 6:00 p. m.
- Localidad de Santa Fe
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede ASAB)
- Plantón cultural con reivindicaciones: ASAB contra el acoso y la inseguridad
Jueves 12 de marzo de 2026
- Marcha
- 9:00 a.m.
- Localidad de Teusaquillo
- Desde el CAD de la carrera 30 hasta la Secretaría de Educación Av. El Dorado #66-63.
- Paro distrital 24 horas
Domingo 15 de marzo de 2026
- Marcha
- 10:00 a.m.
- Localidad de Engativá
- Desde la estación de TransMilenio Minuto de Dios hasta la Alcaldía local de Engativá, en el parque Villaluz.
- Movilización por la justicia de los cuidados y la vida digna garantizada #8M.
Estas jornadas fueron convocadas por colectivos sociales, organizaciones ciudadanas y comunidades académicas en el marco del derecho constitucional que les permite manifestarse pacíficamente.
Con el fin de garantizar este derecho, la Secretaría de Gobierno acompañará las movilizaciones con las gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.
Teniendo en cuenta las manifestaciones programadas, la Alcaldía invita a la ciudadanía a programar sus viajes contemplando los posibles retrasos y cierres viales que se pueden presentar.
De igual forma, a los manifestantes se les extiende la recomendación de ejercer su derecho de una forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
La Alcaldía invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Distrito, donde se publican actualizaciones sobre movilidad, rutas de transporte y posibles cambios derivados de las manifestaciones previstas durante la semana.