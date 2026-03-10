Marchas en Bogotá

Ojo, prográmese: marchas en Bogotá del 10 al 15 de marzo; estas son las zonas y las fechas afectadas

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió que las jornadas pueden generar retrasos y cierres viales para la ciudadanía.

Camilo Eduardo Velásquez

10 de marzo de 2026, 10:15 a. m.
Marchas en Bogotá para esta semana.
Marchas en Bogotá para esta semana. Foto: Composición SEMANA | Juan Diego Mercado Semana / AP

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá informó que desde el 10 hasta el 15 de marzo, se tiene prevista una serie de marchas, plantones y manifestaciones culturales en diferentes sectores de la ciudad.

Debido a estas concentraciones, las autoridades advirtieron que podrían registrarse afectaciones temporales en la movilidad en algunos corredores viales cercanos a los puntos de concentración o recorrido de las marchas.

Marcha del silencio en Bogotá, plaza de Bolívar
La atención está puesta sobre la protesta del jueves. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En Bogotá, este tipo de movilizaciones suele generar cierres viales, desvíos en rutas del transporte público y congestión vehicular, especialmente en zonas del centro y vías principales como la calle 80, la avenida NQS o la calle 26, que es en donde se concentrarán algunas de las protestas ciudadanas.

Martes 10 de marzo de 2026

  • Plantón
  • 9:00 a.m.
  • Localidad de Engativá
  • Concentración en la Avenida Calle 26 # 92 - 31
  • Mitin contra Securitas Colombia S.A.

Miércoles 11 de marzo de 2026

  • Evento cultural con reivindicaciones
  • 1:00 p. m. a 6:00 p. m.
  • Localidad de Santa Fe
  • Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede ASAB)
  • Plantón cultural con reivindicaciones: ASAB contra el acoso y la inseguridad

Jueves 12 de marzo de 2026

  • Marcha
  • 9:00 a.m.
  • Localidad de Teusaquillo
  • Desde el CAD de la carrera 30 hasta la Secretaría de Educación Av. El Dorado #66-63.
  • Paro distrital 24 horas

Domingo 15 de marzo de 2026

  • Marcha
  • 10:00 a.m.
  • Localidad de Engativá
  • Desde la estación de TransMilenio Minuto de Dios hasta la Alcaldía local de Engativá, en el parque Villaluz.
  • Movilización por la justicia de los cuidados y la vida digna garantizada #8M.
Estas jornadas fueron convocadas por colectivos sociales, organizaciones ciudadanas y comunidades académicas en el marco del derecho constitucional que les permite manifestarse pacíficamente.

Con el fin de garantizar este derecho, la Secretaría de Gobierno acompañará las movilizaciones con las gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

Gestores de convivencia y Policía haciendo patrullaje en las estaciones de TransMilenio.
Los gestores de convivencia se encargan de garantizar los derechos ciudadanos. Foto: TransMilenio

Teniendo en cuenta las manifestaciones programadas, la Alcaldía invita a la ciudadanía a programar sus viajes contemplando los posibles retrasos y cierres viales que se pueden presentar.

De igual forma, a los manifestantes se les extiende la recomendación de ejercer su derecho de una forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Distrito, donde se publican actualizaciones sobre movilidad, rutas de transporte y posibles cambios derivados de las manifestaciones previstas durante la semana.