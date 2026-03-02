Bogotá

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

La Alcaldía de Bogotá reveló el cronograma que se espera para las jornadas de movilizaciones y plantones en la capital del país.

Camilo Eduardo Velásquez

2 de marzo de 2026, 4:04 p. m.
Una mujer marcha el Día Internacional de la Mujer en Bogotá.
Una mujer marcha el Día Internacional de la Mujer en Bogotá. Foto: AP

Bogotá se prepara para una semana enmarcada por manifestaciones, marchas y plantones en los días previos al domingo 8 de marzo, día en el que mundialmente se conmemora a las mujeres trabajadoras. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el cronograma de las distintas convocatorias que pueden impactar la movilidad de los capitalinos.

La Secretaría Distrital de Gobierno informó que las movilizaciones se concentran en localidades de alta influencia como Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo. Por ende, la autoridad local hace un llamado especial a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos y no terminen siendo sorprendidos.

Plantón programado para el lunes 2 de marzo

A las 5 de la tarde, en la plazoleta de Usaquén se programó un plantón que fue denominado “por la vida de las mujeres”.

De acuerdo con la información oficial, el plantón tiene como propósito visibilizar demandas relacionadas con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres. Esta concentración se enmarca en las actividades previas al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo.

Marcha 8M en Cali - Una gran participación tiene la marcha convocada por diferentes colectivos feministas en Cali este 8 de marzo de 2025.
Se prevén marchas para el 8 de marzo. Foto: José L. Guzmán / El País

Viernes 6 de marzo

  • 6 a.m.
  • Plantón por “el respeto a nuestros derechos”
  • Calle 72 con Avenida Caracas – Localidad de Barrios Unidos

Por su ubicación estratégica, la Secretaría de Gobierno y autoridades de movilidad han advertido que podrían presentarse afectaciones en el flujo vehicular y en la operación de estaciones cercanas del sistema TransMilenio.

De acuerdo con lo informado por el Distrito, esta manifestación será acompañada por gestores de convivencia de la Alcaldía para garantizar el derecho a la protesta y simultáneamente impedir bloqueos prolongados que impidan el libre desarrollo de las actividades de los transeúntes.

Sábado 7 de marzo

  • 1 p.m.
  • Marcha 8M Movilización abolicionista
  • Movilización desde el concejo de Bogotá hasta el Congreso de la República

La movilización se enmarca en las actividades previas al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha reconocida oficialmente por las Naciones Unidas desde 1977 como jornada de reivindicación de derechos laborales y de igualdad de género.

Día Internacional de la Mujer en Colombia: agenda de marchas y puntos de convergencia por el 8M

Domingo 8 de marzo

  • Hora por confirmar
  • Marcha Día Internacional de la Mujer Trabajadora: movilización y protesta en cada territorio
  • Lugar por confirmar

Aunque al cierre de la agenda oficial no se habían confirmado hora ni puntos exactos de concentración, se espera que las actividades se realicen en varias localidades de Bogotá, como ha ocurrido en años anteriores.

El 8 de marzo es una fecha de reconocimiento internacional y con alta capacidad de convocatoria en Colombia. Según cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, en años recientes las movilizaciones del 8M han congregado a miles de participantes en la capital, consolidándose como una de las jornadas sociales más numerosas del calendario anual.

Día Internacional de la Mujer
Marchas por el Día de la Mujer. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Noticias Destacadas