Marchas en Bogotá: colapso en el norte por plantones y exigencias al Gobierno

Durante el mes de febrero, el país ha sido escenario de una intensa ola de protestas, registrando cerca de 280 movilizaciones sociales en lo que va del año, tanto dentro como fuera de la capital.

Los ciudadanos han salido a las calles para exigirle al Gobierno del presidente Gustavo Petro diversas garantías, enfocadas principalmente en la seguridad local, el sistema de salud a nivel nacional y la justicia.

No obstante, la dinámica en las calles es mixta, pues algunas de estas concentraciones también se han convocado para respaldar las políticas del actual mandatario, como es el caso del apoyo al reciente aumento del salario mínimo.

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Específicamente, este miércoles 25 de febrero, Bogotá es el epicentro de múltiples movilizaciones concentradas en puntos estratégicos, especialmente en el centro de la ciudad y en la localidad de Chapinero. Por su ubicación clave, estos plantones han representado un verdadero dolor de cabeza para los capitalinos a la hora de transitar.

Desde el mediodía, se establecieron diferentes puntos de encuentro con objetivos muy diversos. En la Plaza de Bolívar, un grupo de ciudadanos se congregó frente a la entrada principal de la Corte Suprema para alzar su voz y decir “no a la masacre laboral en el Cesar”. De momento, este plantón pacífico no ha generado mayores inconvenientes para el tráfico en el centro histórico.

Sin embargo, el panorama es muy distinto en otros sectores. Una de las concentraciones de mayor impacto este miércoles ha sido la denominada “Toma a Fiduprevisora”, organizada por la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).

Estos sindicatos de maestros le exigen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) una mejora sustancial en la prestación del servicio de salud y garantías reales en la entrega de medicamentos.

Además, demandan el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno y Fecode, y piden la renuncia de los funcionarios cuya gestión no ha garantizado sus derechos.

La masiva presencia de educadores provenientes de Antioquia, sumados a los docentes de la capital, ha generado importantes bloqueos viales, afectando la movilidad en la calle 72, en sentido occidente-oriente, entre las carreras 9 y 10.

El punto más crítico de la jornada se vivió sobre las 3:00 de la tarde. A esa hora, los manifestantes de un mitin sindical de Colfondos se desplazaron hacia la intersección de la avenida carrera 7 con calle 74, colapsando por completo el tráfico vehicular hacia el norte de la ciudad.

Estos ciudadanos protestan por conflictos internos con el sindicato SintraColfondos, la reducción en sus mesadas pensionales y la profunda incertidumbre que ha generado el proceso de traslado automático de afiliados.

Históricamente hablando, la situación de las protestas en Bogotá se encuentra en uno de sus puntos más álgidos. Si se analizan exclusivamente las movilizaciones ocurridas en lo que va de este 2026, la capital colombiana está promediando alrededor de cuatro manifestaciones diarias.