Se levantan bloqueos en Troncales 1 y 2 del Magdalena Medio: así se resolvieron las manifestaciones

La ANI logró desactivar las protestas mediante la instalación de una mesa de diálogo.

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 10:34 p. m.
Las comunidades exigieron una mayor participación en las troncales 1 y 2 del Magdalena Medio. Foto: Suministrada

Recientemente, diversas autopistas del país fueron escenario de manifestaciones que dificultaron el acceso a departamentos estratégicos como Santander, Boyacá y Cesar.

Estas movilizaciones, lideradas por conductores, empresarios y líderes sociales, surgieron a raíz de una exigencia clara: una mayor participación e inclusión de las comunidades locales en los proyectos de infraestructura de las Troncales 1 y 2 del Magdalena Medio.

Las protestas se extendieron por cerca de dos días, generando bloqueos intermitentes que afectaron la movilidad regional. Ante esta situación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) actuó rápidamente para instalar una mesa de concertación con los sectores inconformes, buscando puntos de acuerdo que permitieran restablecer la normalidad en las vías.

Tras los primeros acercamientos, la ANI emitió un comunicado oficial estructurado en cuatro puntos fundamentales.

En dicho documento, la entidad manifestó que, “con el firme propósito de construir soluciones conjuntas, la ANI concertó una mesa de diálogo técnica para el pasado jueves 19 de febrero de 2026 en el municipio de Sabana de Torres, con el fin de atender las solicitudes registradas en este corredor vital".

Asimismo, la entidad estatal hizo un “llamado enfático a la ciudadanía para mantener el respeto por la vida y garantizar la movilidad de los habitantes en las áreas de influencia, instando a evitar que terceros resulten afectados durante las jornadas de protesta”.

Respecto a su postura institucional, la Agencia reafirmó su “rol de garante, expresando una disposición total para establecer canales de comunicación transparentes con los interlocutores válidos de los empresarios y líderes sociales”.

El objetivo primordial es “adelantar una negociación efectiva y oportuna que permita avanzar en el desarrollo de las obras sin comprometer el tejido social de la región".

Finalmente, la ANI destacó que su “metodología de trabajo en el territorio es articulada e interinstitucional, promoviendo siempre diálogos abiertos e incluyentes como base para generar confianza mutua”.

Cabe resaltar que la importancia de estos proyectos es fundamental para unir todos los extremos del país. Puesto que, por ejemplo, la Troncal del Magdalena 1 conectará a Puerto Salgar con Barrancabermeja a lo largo de 260 kilómetros.

Mientras que la Troncal del Magdalena 2 conectará a Sabana de Torres con Curumaní mediante cerca de 268 kilómetros de vía. Esta megaobra se perfila como uno de los ejes fundamentales para completar el grupo de autopistas que, en un principio, iba a ser la Ruta del Sol II, transformando definitivamente la conectividad de Colombia.

