Transporte

ANI denuncia alta afectación por robos en vías concesionadas

La situación se está presentando de manera reiterativa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
11 de febrero de 2026, 3:28 p. m.
Concesiones viales, afectadas por la robadera.
Concesiones viales, afectadas por la robadera. Foto: ANI / Cortesía

Se arrecian los atentados y robos reiterativos que afectan las vías concesionadas del país.

Así lo denuncia la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que hizo un pronunciamiento para rechazar de manera enérgica los hechos violentos que se vienen presentando en las últimas horas.

La reacción de la ANI obedece a la reciente situación presentada en la concesión Popayán-Santander de Quilichao. “En la madrugada del 11 de febrero, personal técnico fue víctima de robo en la vía, siendo hurtado uno de los carros con todo y el equipamiento conocido como RSP que mide Rugosidad IRI (Índice de Rugosidad Internacional que evalúa el estado de las carreteras y su impacto en la seguridad). Es decir, una herramienta de trabajo clave.

Vía Panamericana o carretera Popayán-Cali 2025.
Carreteras Foto: Francisco Calderón

Otros efectos que evidencian las graves circunstancias que se vienen presentando, los muestra lo sucedido el 30 de enero, cuando ocurrieron hechos similares a los de la madrugada del 11 de febrero. También fue en la vía Popayán-Santander de Quilichao, donde se registró el hurto de una camioneta asignada al proyecto vial.

Empresas

En medio de cierres y fusiones de instituciones educativas, fondo internacional compra prestigioso colegio bogotano

Empresas

El riesgo silencioso en el trabajo que golpea la productividad empresarial

Macroeconomía

Empresas ajustan esquemas salariales tras el aumento del mínimo en 2026

Empresas

Plataforma envía por error 40.000 millones de dólares en bitcoins a sus usuarios

Empresas

Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo

Empresas

Así podrá liquidar sus vacaciones con el salario mínimo del 2026; empleados deben conocer las normativas

Empresas

Millicom sigue de compras en la región: adquirió la operación de Telefónica en Chile, junto con un socio

Noticias Estados Unidos

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Vehículos

Movilidad en Bogotá: así fluye el tráfico en la noche de este 31 de diciembre

Macroeconomía

Diciembre es el mes más crítico para la seguridad vial en Colombia, según Satrack

Múltiples sitios afectados

Eso sí, hay varios sitios viales con afectaciones. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2025 se presentó un atentado contra la estación del peaje La Lizama, en el departamento de Santander, municipio de Barrancabermeja, según los registros que está llevando la ANI.

De igual manera, la Agencia Nacional de Infraestructura recordó lo sucedido en octubre de 2025, en el Proyecto Ruta del Sol Sector 3, donde se registró un atentado violento. Allí, hombres fuertemente armados irrumpieron en el frente de obra, intimidaron al personal y quemaron la maquinaria y equipos del proyecto.

Ruta del Sol II
Ruta del Sol Foto: Colprensa

Y no es todo. Otras concesiones también han resultado afectadas, como es el caso de la Troncal del Magdalena S2, Santa Marta - Riohacha – Paraguachón, Antioquia-Bolívar y el peaje de Villa Rica en la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca.

La afectación de las vías concesionadas no es solo por los robos. También las lluvias están causando estragos en estos carreteables que conectan regiones y promueven la economía regional. Los desbordamientos de ríos, como el que ocurrió recientemente en Nariño, en el Urabá antioqueño; o en los departamentos de Córdoba y Magdalena, podrían afectar la movilidad porque se trata de pérdida de banca, colapso de puentes e inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua.

Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande
Inundaciones en Montería. Hay tanta agua que ya ni las vías se ven. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Más de Empresas

Concesiones viales, afectadas por la robadera.

ANI denuncia alta afectación por robos en vías concesionadas

Getty Creativo

En medio de cierres y fusiones de instituciones educativas, fondo internacional compra prestigioso colegio bogotano

Seguridad y salud en el trabajo

El riesgo silencioso en el trabajo que golpea la productividad empresarial

.

Empresas ajustan esquemas salariales tras el aumento del mínimo en 2026

La empresa tomó medidas para evitar pérdidas millonarias.

Plataforma envía por error 40.000 millones de dólares en bitcoins a sus usuarios

La entidad emitió una serie de recomendaciones.

Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo

El 71 por ciento de los encuestados afirmó que durante su periodo de vacaciones responden mensajes a través de WhatsApp y atienden llamadas telefónicas.

Así podrá liquidar sus vacaciones con el salario mínimo del 2026; empleados deben conocer las normativas

Millicom, Telefónica Chile

Millicom sigue de compras en la región: adquirió la operación de Telefónica en Chile, junto con un socio

El oro y las esmeraldas han sido símbolos de poder, espiritualidad y arte desde las civilizaciones prehispánicas hasta la actualidad.

No pudo más. Empresa que explotaba famosa mina de esmeraldas exóticas anuncia que inicia su liquidación

Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity.

“La democracia no se sostiene sola”: el llamado del presidente del Grupo Trinity a participar en las próximas elecciones

Noticias Destacadas