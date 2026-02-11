ANI denuncia alta afectación por robos en vías concesionadas

Se arrecian los atentados y robos reiterativos que afectan las vías concesionadas del país.

Así lo denuncia la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que hizo un pronunciamiento para rechazar de manera enérgica los hechos violentos que se vienen presentando en las últimas horas.

La reacción de la ANI obedece a la reciente situación presentada en la concesión Popayán-Santander de Quilichao. “En la madrugada del 11 de febrero, personal técnico fue víctima de robo en la vía, siendo hurtado uno de los carros con todo y el equipamiento conocido como RSP que mide Rugosidad IRI (Índice de Rugosidad Internacional que evalúa el estado de las carreteras y su impacto en la seguridad). Es decir, una herramienta de trabajo clave.

Carreteras Foto: Francisco Calderón

Otros efectos que evidencian las graves circunstancias que se vienen presentando, los muestra lo sucedido el 30 de enero, cuando ocurrieron hechos similares a los de la madrugada del 11 de febrero. También fue en la vía Popayán-Santander de Quilichao, donde se registró el hurto de una camioneta asignada al proyecto vial.

Múltiples sitios afectados

Eso sí, hay varios sitios viales con afectaciones. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2025 se presentó un atentado contra la estación del peaje La Lizama, en el departamento de Santander, municipio de Barrancabermeja, según los registros que está llevando la ANI.

De igual manera, la Agencia Nacional de Infraestructura recordó lo sucedido en octubre de 2025, en el Proyecto Ruta del Sol Sector 3, donde se registró un atentado violento. Allí, hombres fuertemente armados irrumpieron en el frente de obra, intimidaron al personal y quemaron la maquinaria y equipos del proyecto.

Ruta del Sol Foto: Colprensa

Y no es todo. Otras concesiones también han resultado afectadas, como es el caso de la Troncal del Magdalena S2, Santa Marta - Riohacha – Paraguachón, Antioquia-Bolívar y el peaje de Villa Rica en la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca.

La afectación de las vías concesionadas no es solo por los robos. También las lluvias están causando estragos en estos carreteables que conectan regiones y promueven la economía regional. Los desbordamientos de ríos, como el que ocurrió recientemente en Nariño, en el Urabá antioqueño; o en los departamentos de Córdoba y Magdalena, podrían afectar la movilidad porque se trata de pérdida de banca, colapso de puentes e inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua.