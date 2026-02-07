Las condiciones climáticas que se han presentado en las últimas horas en el país, más específicamente las fuertes lluvias, han generado estragos en ciertas vías, por lo que las autoridades se han visto obligadas a realizar cierres totales y parciales en algunos corredores.

Según confirmó la Policía Nacional, son por lo menos 13 los departamentos afectados por esta situación. El más reciente reporte indica cierres totales en Nariño, Antioquia (Urabá), Córdoba y Magdalena, debido a pérdida de banca, colapso de puentes y desbordamiento de ríos.

El puente Mendihuaca es una de las zonas afectadas por cuenta de la emergencia climática. Foto: @MinTransporteCo

Dentro de los puntos más críticos se encuentran la vía Rumichaca–Pasto, sector Tablón Obraje (Nariño); la vía Necoclí–Arboletes y Arboletes–San Juan de Urabá (Antioquia); la vía Tuchín–Momil, sector Arroyo Ejem (Córdoba); y la vía Santa Marta–Palomino, por colapso del puente de Mendihuaca (Magdalena).

De igual manera, se han registrado cierres parciales con paso a un carril en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Santander, Antioquia, Chocó, Córdoba, Casanare, Meta y Nariño.

En estas zonas se han dado deslizamientos de tierra, pérdida parcial de la banca, caída de rocas e inundaciones, entre otras cosas.

Afectación por cuenta de las lluvias en el kilómetro 21 de la vía Santa Cecilia – Pueblo Rico. Foto: @InviasOficial

Las autoridades precisaron que las principales afectaciones se concentran en corredores estratégicos como Sogamoso–Aguazul, Villeta–Guaduas, Garzón–Neiva, Santa Cecilia–Pueblo Rico, Puente Nacional–San Gil, Medellín–La Pintada, Quibdó–Pereira y La Uribe–Granada, entre otros.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, indicó que los uniformados se encuentran desplegados en los puntos para realizar una regulación del tránsito y acompañar a los usuarios que van por las vías.

Asimismo, el alto oficial le hizo un llamado a todos los conductores para que extremen las medidas a la hora de salir por carretera, pues las fuertes lluvias todavía persistirán en las próximas horas.

“Antes de iniciar sus desplazamientos, consulten el estado de las vías llamando al #767, acaten las recomendaciones de las autoridades y eviten transitar por corredores con cierre total, ya que las condiciones climáticas continúan generando inestabilidad en varios tramos del país”, manifestó.

Por último, la Policía confirmó que seguirá monitoreando de manera constante la red vial nacional e informando oportunamente cualquier novedad que pueda afectar la movilidad.