Cómo operará TransMilenio el fin de semana del 7 al 8 de febrero: estas son las novedades que tendrán las rutas

TransMilenio es uno de los sistemas de transporte más importantes de la capital colombiana. Este moviliza en promedio unos 4 millones de pasajeros al día, incluyendo componentes troncal, zonal, alimentación y cable. Normalmente, y tras obras, daños y otras situaciones, el sistema actualiza sus novedades. Dado que los cambios pueden tener impacto en miles de pasajeros, es importante siempre conocer cuáles son los ajustes en las rutas.

Para este 7 de febrero, TransMilenio anunció cambios en varias de sus estaciones.

La primera se da tras la reparación de la malla vial en varios puntos del sistema. Indican que desde este viernes 7 de febrero las estaciones Av. Jiménez y Calle 161 tendrán modificaciones durante el fin de semana.

Estos son los detalles de los cambios en Transmilenio este fin de semana. Foto: TransMilenio

Por su parte, la Estación Av. Jiménez modificará sus paradas desde el pasado viernes y hasta este sábado de la siguiente forma.

En el sentido sur-norte, los servicios 3 y 8 cambian su parada al vagón 3. Por su parte, el servicio D20 cambia su parada al Vagón 1.

Respecto al sentido norte-sur, el servicio H75 cambia su parada al Vagón 1.

De otro lado, la Estación Calle 161 modificará sus paradas hasta este lunes 10 de febrero de la siguiente manera:

En el sentido norte-sur, los servicios 8 y H13 cambian su parada al Vagón 1.

Estos son los detalles de los cambios en Transmilenio este fin de semana. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Para este domingo 8 de febrero, también hay cambios.

El servicio TransmiZonal D212 Portal 80 - Engativá Centro modificará su operación para brindar mayor cobertura en el sector Quirigua.

Ahora el servicio detallado anteriormente llegará hasta el sector de Quirigua los domingos y festivos. Este hará su recorrido en el sector de Quirigua en la transversal 94, calle 90 y transversal 94L hasta las calles 75 y 72.

De lunes a sábado se mantiene su recorrido habitual entre el Portal 80 y Engativá Centro sin cambios en las paradas.