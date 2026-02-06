Bogotá

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

Funcionarios aseguran en SEMANA que la norma debía implementarse desde el 23 de enero de 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

7 de febrero de 2026, 1:27 a. m.
Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía.
Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía. Foto: Suministrada a SEMANA / API

Un grupo de inspectores de policía de Bogotá denunció el presunto incumplimiento en la aplicación de la Ley 2492 de 2025, que modificó su denominación a inspectores de convivencia y paz y ordenó su reclasificación al grado más alto dentro de cada entidad territorial.

El 23 de julio del año 2025, el congreso aprobó una ley y, pues, fue sancionada por el presidente, una ley donde se cambiaba la denominación de inspectores de policía por inspectores de convivencia y paz”, explicó en SEMANA José Abdul Pérez, inspector de policía de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Según indicó Pérez, la norma estableció un plazo máximo de seis meses para su implementación, término que venció el pasado 23 de enero de 2026. Sin embargo, aseguró que en Bogotá no se ha aplicado, pese a que otras ciudades como Medellín, Santa Marta, Cali, Villavicencio y Yopal ya lo hicieron.

De acuerdo con el inspector, la administración distrital argumentó inicialmente que no alcanzó a cumplir el plazo, pero que lo haría días después. Posteriormente, señaló que la Secretaría Jurídica indicó que la medida no avanzaría por la vigencia de la ley de garantías.

Bogotá

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Bogotá

Se conoce el nombre de la dueña de la camioneta de alta gama que protagonizó el accidente en el que murió una mujer en Bogotá

Bogotá

Amordazado en el baúl: así encontraron a un hombre que estaba secuestrado tras robarlo en Ciudad Bolívar

Bogotá

Bogotá consolida modelo de aprovechamiento de residuos de construcción en Doña Juana: “Una solución ambiental”

Bogotá

Policía revela prueba de embriaguez del joven de 20 años que arrolló a una mujer y le causó la muerte en Bogotá

Bogotá

Rompe el silencio el veterinario clave en el caso de las frambuesas con talio: la transferencia que apunta a Zulma Guzmán

Cali

Inspectores de Policía en Cali estarían pidiendo requisitos inexistentes a establecimientos comerciales; la situación se presta para coimas

Ellos están escudándose en un concepto que sacó la función pública (…) en donde ellos dicen que, ojo, tenga cuidado con la ley de garantías”, argumentó.

Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía.
Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía. Foto: Suministrada a SEMANA / API

No obstante, Pérez sostuvo que la función pública aclaró que dicho concepto no es vinculante y que cada entidad territorial debe revisar si aplica o no la ley. También señaló que la Comisión Nacional del Servicio Civil se pronunció indicando que la ley de garantías no está por encima de derechos de carrera administrativa.

Lo que necesitamos es que cumplan con lo que dice la ley, de colocarnos en el grado donde debemos estar”, manifestó y agregó que la administración habría planteado implementar el cambio sin efectos salariales retroactivos y con pagos posteriores a la ley de garantías.

Los inspectores anunciaron la realización de asambleas informativas intermitentes como mecanismo de protesta. Advirtieron que una eventual reducción en la operación podría afectar trámites relacionados con comparendos, demoliciones, invasiones y control urbanístico.

Pérez explicó que el cambio de denominación busca evitar confusiones con la Policía Nacional, especialmente en zonas rurales donde, según dijo, algunos inspectores fueron amenazados o asesinados al ser identificados erróneamente como miembros de esa institución.

¿Qué estamos pidiendo? Que el alcalde nos cumpla, nada más”, concluyó en la entrevista con SEMANA.

Más de Bogotá

Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía.

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista que murió en un gimnasio del norte de Bogotá.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Imágenes que muestran la escena del accidente que genera conmoción en la capital del país.

Se conoce el nombre de la dueña de la camioneta de alta gama que protagonizó el accidente en el que murió una mujer en Bogotá

Uno de los detenidos registra antecedentes por secuestro simple y hurto agravado.

Amordazado en el baúl: así encontraron a un hombre que estaba secuestrado tras robarlo en Ciudad Bolívar

Andrea Cadavid, gerente del Centro de Gestión de Residuos

Bogotá consolida modelo de aprovechamiento de residuos de construcción en Doña Juana: “Una solución ambiental”

Así quedó la escena tras lo que fue el grave accidente.

Policía revela prueba de embriaguez del joven de 20 años que arrolló a una mujer y le causó la muerte en Bogotá

Zulma Guzmán Castro

Rompe el silencio el veterinario clave en el caso de las frambuesas con talio: la transferencia que apunta a Zulma Guzmán

Los Ecopuntos móviles no permanecen de manera permanente en un solo lugar.

¿Qué son los Ecopuntos móviles en Bogotá y qué servicio prestan?

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Noticias Destacadas