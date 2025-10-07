Suscribirse

Judicial

Tribunal tumbó consulta interna del Pacto Histórico entre Iván Cepeda, Daniel Quintero Calle y Carolina Corcho

Esto después de que se rechazara la tutela presentada por la exministra de Salud.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 5:48 p. m.
Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda
Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda. | Foto: API, Juan Carlos Sierra y Colprensa

SEMANA conoció en exclusiva el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró improcedente la tutela presentada por la exministra de Salud, Carolina Corcho, y el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Contexto: Daniel Quintero rechazado en el Pacto Histórico: la izquierda petrista la emprende contra el exalcalde de Medellín

La Sala Laboral, con ponencia de la magistrada Daniela de los Ríos Barrera, declaró improcedente la acción judicial y negó el amparo de los derechos fundamentales a la participación en política e igualdad que habían solicitado Carolina Corcho y Gustavo Bolívar.

La exministra de Salud pidió que se le dejara inscribir su nombre en la consulta al ser parte de la colectividad y apoyar el proyecto progresista del presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho.
Gustavo Petro, Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana / Foto 3: API / Foto 4: Semana

“[...] al no estimarse un quebranto de las garantías constitucionales imploradas y verificadas en esta oportunidad, es por lo que resulta procedente negar la tutela del derecho fundamental a la participación ciudadana, al de elegir y ser elegido e igualdad”, concluye el fallo.

En el debate jurídico se indica que no les cabía razón a los reclamos elevados por Carolina Corcho, que cuestionaba la resolución del CNE de aprobar al Pacto Histórico como un partido único para los próximos comicios, excluyendo a los movimientos Progresistas y Colombia Humana que les otorgaron el aval a varios precandidatos presidenciales cercanos a Gustavo Petro.

Contexto: Daniel Quintero alista medidas por decisión que tumbó una vez más la consulta del Pacto Histórico

“En conclusión, en el caso analizado, no se configura vulneración del derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que el Consejo Nacional Electoral ha mantenido un tratamiento coherente y equitativo frente a situaciones análogas”, enfatiza la decisión.

“[...] del examen de la Resolución 09673 de 2025 se evidencia que el CNE actuó en concordancia con su propio precedente, específicamente con la Resolución 09111 de 2025, en la que se reconoció la personería jurídica del movimiento político Progresistas condicionada a la culminación de los procesos sancionatorios en curso”, añadió.

Carolina Corcho
Carolina Corcho. | Foto: Colprensa

En la misma decisión de 39 páginas se anularon los efectos de la medida cautelar emitida el pasado 25 de septiembre, con la que se suspendieron los de una resolución del CNE sobre el condicionamiento de la personería jurídica del partido del Pacto Histórico “a la firmeza de procesos sancionatorios”, y ordenó “habilitar la inscripción de las precandidaturas del partido para la consulta del 26 de octubre de 2025 y abstenerse de ejercer actos que impidan o difieran la inscripción”.

La consulta del Pacto Histórico, en la que se buscaba elegir el candidato a la Presidencia para 2026, se iba a celebrar el próximo domingo 26 de octubre.

Contexto: Los números del Pacto Histórico de cara a la consulta del próximo 26 de octubre

Tras conocer la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó los alcances del fallo y lo calificó como un “sabotaje a la democracia”.

“Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia [...]. Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadures los que impiden que la Constitución se aplique” (sic), indicó el jefe de Estado.

Este es el fallo completo

00-2025 01096 Pacto Niega Firmas Def by Felipe Andrés Morales Mogollón

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro destapa su molestia por el hundimiento de la consulta del Pacto Histórico: “Es un sabotaje a la democracia”

2. Sergio Fajardo presentó a su equipo programático de salud y anunció cuál será su primera decisión de gobierno si se queda con la Presidencia

3. Pidió comida vegetariana en un vuelo y terminó muerto: el error que podría costarle millones a Qatar Airways

4. FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

5. Le cobraron más de 77 millones de pesos en parqueadero de aeropuerto: no es la primera vez que pasa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto histórico Daniel Quintero CalleIván Cepeda Carolina CorchoGustavo PetroElecciones presidenciales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.