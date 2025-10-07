Nueva York en su mejor momento para recorrerla: así está el clima en la Capital del Mundo

Nueva York, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y reconocida a nivel mundial, está presentando un clima que solo se da unas pocas veces en el año, permitiendo recorrer las calles de Manhattan y destinos turísticos por excelencia.

La Gran Manzana presenta un clima sólido y fresco a partir del 8 de octubre, fecha en que ya se empezará a notar el ambiente otoñal en el termómetro y la humedad.

Manhattan en otoño ofrece vistas únicas del follaje de sus hojas. | Foto: Getty Images

El miércoles, la temperatura estará por los 21 °C en horas del día, con una humedad importante que por ahora dictamina una probabilidad de lluvia 79%, lo que indica que la precipitación estará presente.

Ahora bien, desde el jueves 9 de octubre, el termómetro estará por los 16° C, lo que significa una primera disminución en la sensación térmica, y que seguro hará que los habitantes de Nueva York opten por cambiar de vestimenta.

Así, las noches neoyorquinas ya ostentan temperaturas un poco más bajas, llegando a los 13 °C, pero con ambiente fresco que no traerá, por ahora, más cuadros de lluvia.

Por otra parte, la calidad del aire se presenta como “mala” en la ciudad, según Accuweather.

“El aire ha alcanzado un nivel alto de contaminación y es poco saludable para los grupos sensibles. Reduzca el tiempo que pasa fuera si siente síntomas como dificultad para respirar o irritación de la garganta", asegura la agencia climática.

En esta época, aún hay días libres de nubosidad. | Foto: Getty Images

Sin embargo, sí es una buena temporada para estar en las calles de Nueva York, ya que no se tiene el sofoque del verano, ni el frío intransitable del invierno.