Estados Unidos
El reto mortal del metro: dos niñas mueren en Nueva York mientras grababan un video para redes sociales
Autoridades investigan si las menores participaban en un desafío viral conocido como ‘subway surfing’, una práctica que ha causado múltiples muertes en el sistema de transporte de Nueva York.
Las autoridades de Nueva York investigan la muerte de dos niñas halladas sobre un vagón del metro en Brooklyn, en lo que sería un nuevo caso de subway surfing, una práctica que preocupa cada vez más a las autoridades por su relación con desafíos virales en redes sociales.
De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), las menores fueron encontradas sin vida en la parte superior de un tren de la línea J, a la altura de la estación Marcy Avenue, y todo apunta a que intentaban grabar un video mientras el convoy estaba en movimiento.
El hallazgo conmocionó tanto a los pasajeros como a los equipos de emergencia, que tuvieron que detener por completo el servicio para recuperar los cuerpos. Según versiones preliminares, las niñas habrían ingresado al sistema de metro sin acompañantes adultos.
Aunque los investigadores no han revelado sus identidades, se sospecha que pertenecían a un mismo grupo escolar del área de Williamsburg. La oficina forense trabaja en establecer las causas exactas del fallecimiento, mientras la MTA calificó el hecho como “una tragedia totalmente evitable”.
El subway surfing, o surfear en el metro, consiste en trepar a la parte externa de un vagón, por lo general el techo o los espacios entre los coches, mientras el tren está en movimiento.
El fenómeno se ha popularizado entre adolescentes que buscan grabar videos de riesgo extremo para plataformas como TikTok o Instagram. Según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), los incidentes relacionados con esta práctica han aumentado de forma preocupante, pese a las campañas de prevención que advierten sobre su letalidad.
En los últimos meses, las autoridades neoyorquinas han reforzado la vigilancia en estaciones clave con cámaras inteligentes y patrullas especializadas, además de implementar barreras y sensores en algunos trenes para evitar que las personas suban a la superficie.
Según la MTA, los intentos de subway surfing han crecido más de un 60% en comparación con el año anterior, una cifra que alarma a los funcionarios del sistema de transporte.
La preocupación también se extiende a las redes sociales. La propia plataforma TikTok ha confirmado que trabaja en la eliminación de contenido que promueva este tipo de desafíos, luego de que varios jóvenes resultaran gravemente heridos o perdieran la vida en incidentes similares.
Expertos en comportamiento digital advierten que la búsqueda de notoriedad en internet está empujando a los adolescentes a poner su vida en riesgo, muchas veces sin plena conciencia del peligro. El NYPD mantiene abierta la investigación y continúa analizando grabaciones de seguridad para determinar cómo las niñas lograron acceder al techo del vagón.