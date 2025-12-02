¿Cómo ‘pinta’ el clima para diciembre? Ideam reveló cómo estará la primera semana

“Llego diciembre con su alegría. Mes de parrandas y animación”, dice la canción “24 de Diciembre”, de Lucy Figueroa. ¿Y cómo estará el clima? El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico.

Lunes primero de diciembre

Se prevé abundante nubosidad con lluvias y probable actividad eléctrica dispersa en gran parte de la región Andina, sur y centro del Caribe, algunos sectores del Pacífico y el oriente y piedemontes de la Orinoquía y Amazonía.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) para el primero de diciembre de 2025 | Foto: Ideam

Las lluvias de mayor intensidad y persistencia se esperan en horas de la tarde sobre áreas de los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía y Amazonas.

En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera predominancia de tiempo seco, con precipitaciones de diversa intensidad en plataforma marítima al sur del área insular.

Martes 2 de diciembre

Para el martes 02 de diciembre se espera que persista la alta probabilidad de lluvias en amplios sectores de la región Andina, sur y centro del Caribe, centro y norte del Pacífico y sobre el piedemonte llanero principalmente, aunque se espera un día con lluvias, pero relativamente menos húmedo respecto al lunes.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) para el 2 de diciembre de 2025 | Foto: Ideam

Podrían presentarse precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas ocasionales en Meta, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan cielos entre ligera a parcialmente nublados con tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas ligeras principalmente al norte de este.

Miércoles 3 de diciembre

Para el miércoles, son probables condiciones lluviosas de carácter sectorizado sobre la región Andina, centro y norte del Pacífico, sur y centro del Caribe y sobre el piedemonte llanero. Paralelamente, se observa una tendencia hacia condiciones secas en gran parte de las regiones Orinoquía y Amazonía, con probabilidad de algunas lloviznas ligeras a moderadas sobre el extremo oriental del territorio nacional.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) para el 3 de diciembre de 2025 | Foto: Ideam

Las precipitaciones más abundantes, con posible actividad eléctrica asociada, son esperadas en zonas de los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila y los piedemontes de Arauca, Casanare y Meta. En los arcos de islas del Caribe se espera nubosidad dispersa con probabilidad de lloviznas esporádicas en plataforma marítima e insular.

Jueves 4 de diciembre

Para este día, se prevé un descenso en las precipitaciones sobre la región Andina, así como la persistencia del tiempo seco sobre amplios sectores de la Orinoquía y Amazonía.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) para el 4 de diciembre de 2025 | Foto: Ideam

Sin embargo, en el resto del territorio nacional se esperan acumulados de lluvias importantes sobre la región Pacífica, el oriente de Antioquia, sur de la región Andina y sectores del piedemonte llanero. Las precipitaciones más importantes para el jueves se pronostican sobre sectores de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Córdoba.

Entre tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales durante el día.

Viernes 5 de diciembre

Para finalizar la semana, se prevé la persistencia de lluvias sectorizadas sobre el oriente y occidente de la región Andina y centro y sur del Caribe, y un incremento en las precipitaciones sobre el extremo oriental del territorio nacional y sobre el Pacífico (especialmente sobre su área costera y marítima).

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros) para el 5 de diciembre de 2025 | Foto: Ideam

Se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en sectores de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía y Amazonas.