SEMANA conoció el documento que condensa el pliego de cargos de la Procuraduría en contra de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro y allí se advierte que el exdiputado del departamento del Atlántico, conocía muy bien las conductas ilícitas en las que estaba incurriendo y aún así decidió continuar, incluso tratar de ocultarlo a través de terceras personas.

En el pliego de cargos, la Procuraduría se anticipó para señalar que encontró “dolo” en las actuaciones del hijo del mandatario y, por tanto, resulta necesario formular los cargos disciplinarios en su contra, lo que abre la puerta a un juicio, con una eventual inhabilidad para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra del hijo del presidente por enriquecimiento ilícito. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Está demostrado que el disciplinado actuó de forma consciente y voluntariamente, conociendo la ilicitud de su comportamiento dirigido a la trasgresión de las normas citadas, teniendo el deber de actuar conforme a derecho; sin embargo, no lo hizo, por el contrario, con las pruebas tanto testimoniales y documentales obrantes en el expediente”, advierte el documento.

Señala la Procuraduría que Nicolás Petro era tan consciente de lo que estaba haciendo, que incluso buscó, a través de terceras personas, asignar la propiedad de los bienes que está adquiriendo producto de los recursos que obtenía y que supuestamente estaban dirigidos a la campaña presidencial de su papá en 2022.

“Se advierte con meridana claridad que el investigado no solo conocía la ilicitud de conducta sino que quiso ocultarla, verbigracia, con la utilización de terceras personas como lo es el señor César Emilio Vásquez Buendía, a través de quien se pretendió adquirir el inmueble de matrícula inmobiliaria con el objetivo de ocultar su verdadera titularidad”, dice el pliego de cargos.

La decisión de la Procuraduría incluso advierte que no hay forma de justificar la cantidad de bienes que tenía cuando se analiza y confirma que la única actividad económica que percibía, era su cargo como diputado en la asamblea departamental del Atlántico.

“Compras que, presuntamente, se realizaron con recursos que no provenían de la única actividad económica por la cual el señor NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS recibía y declaraba ingresos, esto es, como diputado del Departamento de Atlántico”, advirtió la Procuraduría.

Insiste el Ministerio Público que dado el recaudo probatorio hasta el momento y la presunta responsabilidad que tendría el exdiputado del Atlántico, en el cargo de enriquecimiento ilícito, se concluyó que la falta, a título del dolo, es gravísima y así cerraron el pliego de cargos en contra del hijo del presidente.

