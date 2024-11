Coronavirus: Iván Duque y el reto de su vida

Al presidente Iván Duque le han criticado mucho que su gobierno no tiene un norte. En otras palabras, que los colombianos sienten que el mandatario no tiene una hoja de ruta ni una causa visible que los aglomere. Las tres banderas que Duque ha esgrimido hasta ahora para que la gente identifique su gobierno no han funcionado: la economía naranja, el emprendimiento y la legalidad.

La primera no la entendió casi nadie y las otras dos suenan como lugares comunes. La economía naranja es importante, pero abarca tantas actividades que resulta difícil de asimilar. Y con conceptos como el emprendimiento y la legalidad nadie puede estar en desacuerdo, pero no apasionan.