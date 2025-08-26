Suscribirse

Corte Constitucional admite la primera demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela

El demandante argumentó que el documento tienen características de tratado internacional, pero no fue aprobado por el Congreso. ¿Se caerá la iniciativa?

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 12:19 a. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, mapa de Colombia y Venezuela | Foto: SEMANA

La Corte Constitucional admitió la primera demanda que se interpuso contra la zona binacional que creó el Gobierno de Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro, hoy perseguido por la justicia estadounidense con una recompensa de hasta 50 millones de dólares por procesos relacionados con narcotráfico.

En desarrollo...

Corte ConstitucionalVenezuelaColombia

