La senadora Paola Holguín radicó una acción de inconstitucionalidad contra el memorando de entendimiento que suscribieron Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica especial binacional en la frontera entre ambos países.

La congresista del Centro Democrático presentó ese proceso ante los magistrados de la Corte Constitucional, asegurando que ese documento desconoce el ordenamiento jurídico colombiano sobre la responsabilidad del Legislativo para analizar esas iniciativas.

La demanda alega que esa propuesta no surtió el trámite debido ante el Congreso, ni tampoco obtuvo la sanción presidencial que sella el trámite de una ley.

Según la demandante, este constituye una “violación de la Carta Política por desconocimiento del trámite constitucional previsto para la aprobación de tratados internacionales e instrumentos materialmente asimilados, conforme a lo previsto en la Constitución Política y la Ley Orgánica No. 5 de 1992“.

La senadora alega que el memorando para la creación viola el principio de supremacía constitucional porque generaría una desnaturalización del formato bajo el que se gestionan ese tipo de acuerdos.

“El memorando no se limita a expresar una declaración política de voluntad o de intención, sino que establece compromisos concretos y permanentes entre los dos Estados”, alega la congresista en la demanda.