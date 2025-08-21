Suscribirse

Paola Holguín radicó demanda contra la creación de la zona binacional entre Colombia y Venezuela

La senadora alega que la propuesta violó el ordenamiento constitucional del país.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 7:39 p. m.
paola holguín
Senadora Paola Holguín. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La senadora Paola Holguín radicó una acción de inconstitucionalidad contra el memorando de entendimiento que suscribieron Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica especial binacional en la frontera entre ambos países.

La congresista del Centro Democrático presentó ese proceso ante los magistrados de la Corte Constitucional, asegurando que ese documento desconoce el ordenamiento jurídico colombiano sobre la responsabilidad del Legislativo para analizar esas iniciativas.

La demanda alega que esa propuesta no surtió el trámite debido ante el Congreso, ni tampoco obtuvo la sanción presidencial que sella el trámite de una ley.

Contexto: Álvaro Uribe advierte la “entrega” de tres departamentos a la “tiranía de Maduro” y Gustavo Petro le contesta con “mariposas amarillas”

Según la demandante, este constituye una “violación de la Carta Política por desconocimiento del trámite constitucional previsto para la aprobación de tratados internacionales e instrumentos materialmente asimilados, conforme a lo previsto en la Constitución Política y la Ley Orgánica No. 5 de 1992“.

La senadora alega que el memorando para la creación viola el principio de supremacía constitucional porque generaría una desnaturalización del formato bajo el que se gestionan ese tipo de acuerdos.

Contexto: Presidente del Congreso le pondrá la lupa a la zona binacional entre Colombia y Venezuela para evitar “riesgos institucionales”

“El memorando no se limita a expresar una declaración política de voluntad o de intención, sino que establece compromisos concretos y permanentes entre los dos Estados”, alega la congresista en la demanda.

Holguín le pidió a la Corte Constitucional declarar que el memorando solo surtiría afectos para Colombia si se le da un trámite constitucional, lo que obligaría al Gobierno de Gustavo Petro a presentar esa propuesta ante el Congreso como un posible tratado internacional.

