Cortes de agua programados en Bogotá del 26 al 29 de agosto: varios barrios se verán afectados
Estas intervenciones hacen parte de una estrategia integral para el mantenimiento y modernización de las redes de distribución que abastecen tanto a la capital como a municipios aledaños.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que durante la semana del martes 26 al viernes 29 de agosto de 2025 se realizarán trabajos de mantenimiento y empates de redes de agua potable en diferentes puntos de la ciudad, como parte de una estrategia integral para la modernización de las redes de distribución que abastecen tanto a la capital como a varios municipios aledaños.
De acuerdo con la entidad, estas intervenciones son necesarias para prevenir daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos, las autoridades competentes requieren de una suspensión temporal.
Cortes programados para la semana
Martes 26 de agosto de 2025
Localidades Santa Fe, Los Mártires
San Victorino, La Capuchina, Voto Nacional. De la carrera 10 a la Avenida Caracas entre calle 9 a la calle 13. De la Avenida Caracas a la carrera 17 entre calle 11 a la calle 13. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las obras Metrolínea.
Localidad de Puente Aranda
Torremolinos y Milenta. De la carrera 51 a la Avenida carrera 68 entre Avenida calle 26 sur y Diagonal 2 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.
Localidad de Kennedy
La Cecilia, El Rubí y Roma (al sur de la calle 56 A Sur). Diagonal 57B Bis sur a calle 58 Bis sur entre carrera 79 a carrera 79C. De la calle 56A sur a calle 58G sur entre carrera 78 a carrera 79. De la carrera 78 a carrera 77G Bis entre calle 57C sur a calle 58G sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento estaciones reductoras.
Localidad de Bosa
La Paz. De la calle 58C sur a calle 60 entre carrera 82 a carrera 84C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a obras de urbanización.
Localidad de Puente Aranda
Puente Aranda, Centro Industrial. De la carrera 50 a la carrera 60 entre calle 13 a la calle 22. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.
Localidad de Fontibón
La Esperanza Norte, Ciudad Salitre Etapa 1 Sector 1, Sauzalito. De la carrera 69B a la carrera 70 entre calle 24A a la calle 26. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante.
Localidad de Ciudad Bolívar
Sierra Morena, Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I y II. De la Transversal 68 a carrera 26 entre Diagonal 73 C Sur a calle 68G sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la prueba de estanqueidad.
Localidad de San Cristóbal
Santa Inés, Vitelmita. Desde la calle 9 Sur a la calle 23 Sur entre carrera 5 Este hasta carrera 12 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedición.
Miércoles 27 de agosto de 2025
Localidad de Fontibón
Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector. De la carrera 86 a la carrera 96 entre calle 19A a la calle 22. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.
Localidad de Usme
La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II. De la carrera 14 a carrera 1 Bis C entre calle 72 A Sur a calle 78 S. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la prueba de estanqueidad.
Localidad de San Cristóbal
La Peña, Los Laches, El Roció, Parque Nacional Oriental. Desde la transversal 10 E hasta la Transversal 7 Este entre calle 1 Bis hasta calle 9. Desde las 2:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento Correctivo.
Localidad de Bosa
Bosa Centro y Argelia. De la calle 58C Sur a calle 63 Sur entre avenida carrera 80 a carrera 82. De la calle 63 sur a calle 65 sur entre carrera 79C a carrera 80K. De la calle 65 sur a calle 65D sur entre carrera 80C a carrera 80I. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento estaciones reductoras.
Gonzalo Jiménez de Quesada. De la Diagonal 65G sur a calle 67A sur entre carrera 80K a carrera 80 M. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre autorizado.
Jueves 28 de agosto de 2025
Localidad de Antonio Nariño
Policarpa, Ciudad Berna, La Hortua, Sevilla. Desde la calle 1 a la calle 12A sur entre carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates Redes de acueducto.
Localidad de Puente Aranda
El Remanso. De la Avenida calle 8 sur a la Diagonal 16 sur entre carrera 37 a la Avenida carrera 50. Desde las 10:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates Redes de acueducto.
Localidad de Los Mártires
Paloquemao. De la carrera 27 a la carrera 30 entre calle 13 a la calle 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.
Localidad de Kennedy
Provivienda Oriental. De la Avenida calle 8 sur a la calle 26 sur entre Avenida carrera 68 y carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes de acueducto.
Localidad de Usme
El Nevado II, Los Olivares, El Curubo, Bolonia, La Esperanza Sur, Gran Yomasa, La Cabana, Chapinerito, El Bosque, Charalá, La Reforma, La Comuna, San Felipe Usme, Comuneros, Serranías I, La Esperanza de Usme. De la calle 98 F Sur A Cl 75 Sur entre carrera 5 A a carrera 8 Bis Sur E. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.
Localidad de Kennedy
Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial. De la Avenida calle 43 sur a calle 38 sur entre Avenida carrera 86 (Avenida Cali) a carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento estaciones reductoras.
Soacha
Camilo Torres. De la calle 21 a calle 24 entre carrera 7 a carrera 8. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros
Viernes 29 de agosto de 2025
Localidad de Puente Aranda
Tibaná. De la carrera 36 a la carrera 39B entre calle 3 a la calle 6. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante.
Soacha
Emar (Sapei). Desde la Diagonal 34 a la Diagonal 37 A entre carrera 7 hasta Transversal 15. Desde las 9:00 a. m. hasta por 2 horas. Debido a verificación de macromedidor.
Localidad de Usme
El Porvenir de Los Soches, Juan José Rondón I, Las Violetas, Las Violetas Rural, Los Arrayanes, Los Soches, Pepinitos, San Pedro Sur, Tibaque, Tibaque II, Tihuaque, Tihuaque Rural, Tocaimita Sur. Desde calle 74 Sur a calle 90 Sur entre carrera 12 B hasta carrera 26 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 9 horas. Debido a lavado Tanque Yomasa.