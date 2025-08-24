Evite multas: este es el pico y placa en Bogotá este lunes 25 de agosto para carros particulares

Este lunes, 25 de agosto, la restricción del pico y placa en Bogotá aplicará para los vehículos de tipo particular que tengan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Es decir, este lunes solo podrán circular por las calles de la capital los carros que tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que el horario del pico y placa rige entre las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

La medida aplica para carros particulares, públicos, taxis, entre otros. | Foto: COLPRENSA

Este es el pico y placa completo para esta semana, entre el 25 y el 29 de agosto:

Lunes 25 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 26 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 27 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 28 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 29 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Recuerde que en la medida están exceptuados vehículos como los eléctricos y de cero emisiones contaminantes. También están exceptuados los de servicio diplomático o consultar, funerarios o de agencias mortuorias, vehículos de organismos de seguridad del Estado, vehículos de emergencia, los utilizados por discapacitados o de empresas de servicios públicos domiciliarios, como lo son los de mantenimiento.

Tampoco tienen pico y placa los carros destinados al control de tráfico y las grúas, los vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección, los de medios de comunicación, del transporte escolar, también los de enseñanza automotriz y los híbridos, cuya motorización sea por combustión con un motor a gasolina.

Por último, tendrán exención los carros que hayan solicitado el pico y placa solidario, que haya aceptado los términos y condiciones del permiso.