Suscribirse

Vehículos

Evite multas: este es el pico y placa en Bogotá este lunes 25 de agosto para carros particulares

Así funcionará la restricción.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 4:16 p. m.
Trancones en Bogotá
Este es el pico y placa de este lunes, 25 de agosto | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este lunes, 25 de agosto, la restricción del pico y placa en Bogotá aplicará para los vehículos de tipo particular que tengan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Es decir, este lunes solo podrán circular por las calles de la capital los carros que tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que el horario del pico y placa rige entre las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Pico y placa en Bogotá.
La medida aplica para carros particulares, públicos, taxis, entre otros. | Foto: COLPRENSA

Este es el pico y placa completo para esta semana, entre el 25 y el 29 de agosto:

  • Lunes 25 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Martes 26 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Miércoles 27 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Jueves 28 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 29 de agosto: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
Contexto: Capturan a dos hombres que estaban robando en las obras del Metro de Bogotá

Recuerde que en la medida están exceptuados vehículos como los eléctricos y de cero emisiones contaminantes. También están exceptuados los de servicio diplomático o consultar, funerarios o de agencias mortuorias, vehículos de organismos de seguridad del Estado, vehículos de emergencia, los utilizados por discapacitados o de empresas de servicios públicos domiciliarios, como lo son los de mantenimiento.

Tampoco tienen pico y placa los carros destinados al control de tráfico y las grúas, los vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección, los de medios de comunicación, del transporte escolar, también los de enseñanza automotriz y los híbridos, cuya motorización sea por combustión con un motor a gasolina.

Por último, tendrán exención los carros que hayan solicitado el pico y placa solidario, que haya aceptado los términos y condiciones del permiso.

Evitar una multa es la prioridad este lunes 5 de febrero en Barranquilla, donde las restricciones de pico y placa estarán rigiendo para mejorar la movilidad.
Si viola la medida puede enfrentar una grave multa. | Foto: GUILLERMO GONZALEZ
Contexto: MinDefensa elevó a 2.000 millones la recompensa para quienes informen el paradero del responsable que atacó helicóptero en Antioquia

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

2. Evite multas: este es el pico y placa en Bogotá este lunes 25 de agosto para carros particulares

3. Fuerte choque entre Roy Barreras y Alfredo Saade: “La corrupción se cura con cárcel”

4. Clasificación general de La Vuelta a España 2025 - etapa 2: Vingegaard y Egan Bernal dan batacazo

5. Pico y placa en Medellín este lunes 25 de agosto: así rotará la medida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaPico y placa BogotáMultasMultas de tránsito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.