MinDefensa elevó a 2.000 millones la recompensa para quienes informen el paradero del responsable que atacó helicóptero en Antioquia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en la mañana de este sábado, 23 de agosto, que el Gobierno elevó el monto de las recompensas para quienes ayuden a las autoridades a dar con el paradero de los principales responsables del ataque contra un helicóptero en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia, que le costó la vida a 13 uniformados de la Policía.

Dijo que la Fuerza Pública tiene que examinar las lecciones aprendidas tras el atentado terrorista contra los policías, para que estos eventos no vuelvan a ocurrir.

“El cabecilla principal de esta estructura 36, responsable de lo ocurrido, es alias Alejandro. Por él se eleva la recompensa 2.000 millones de pesos”, informó el ministro.

Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Neyver Vásquez y Yeison Samboní son los jóvenes de los municipios caucanos de Bolívar, Santander de Quilichao y Balboa que perdieron la vida en el ataque a un helicóptero en Amalfi. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

“Por alias Guaricho, quien hace parte de esta estructura criminal, ofrecemos hasta 300 millones de pesos. Aquí, no descansaremos hasta capturar a los criminales”, añadió.

Esta semana, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció hasta 100 millones de pesos de recompensa por alias Guaricho, el comandante del Frente 36 de las Farc.

Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a Semana

“No descansaremos hasta recuperar la seguridad en Antioquia”, manifestó el ministro Sánchez, jefe de la seguridad en Colombia.

Y reiteró que las Fuerzas Militares y la Policía adelantan una operación en esa región de Colombia desde hace nueve meses, con la que se ha atacado fuertemente los cultivos ilícitos y la presencia de los grupos armados.

Por esta razón, las disidencias, que han aumentado los reclutamientos de niños, niñas y jóvenes en esa zona de Colombia, habrían atacado a los uniformados de la Policía.

“Les enviamos un mensaje de solidaridad a las familias, enviarles las condolencias que, de alguna manera, alivien el dolor por las pérdidas. Y le reafirmamos al país nuestro compromiso. No nos doblegamos, no hay ningún cese al fuego con algún grupo criminal desde hace más de seis meses. No hay ceses de operaciones ofensivas desde mayo de 2025 con la estructura criminal de alias Calarcá Córdoba, pero con el Clan del Golfo y el ELN hay más de un semestre”, destacó.

Momento en que un helicóptero de la Policía Nacional es derribado en Amalfi por disidentes de las Farc. | Foto: Foto tomada del video

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no se refirió específicamente a Calarcá Córdoba, el jefe de las disidencias de las Farc que, al parecer, está detrás del atentado contra el helicóptero de la Policía.

No se puede olvidar que el Gobierno de Gustavo Petro, pese a lo ocurrido, avanza en la estrategia que permitiría sentar nuevamente en la mesa de negociación de paz a este guerrillero.

Este fin de semana, una delegación del alto comisionado para la paz está en las profundidades del Caquetá en un evento con las comunidades, donde asiste Calarcá Córdoba.